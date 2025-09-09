Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Garota de programa é morta por cliente e enterrada debaixo da cama

Corpo foi achado em estado avançado de decomposição sob o concreto

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 17:05 h
Aline Cristina de Lira
Aline Cristina de Lira -

Uma mulher que atuava como acompanhante, desaparecida desde o começo de agosto, foi encontrada morta nesta segunda-feira, 8, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A vítima, de 34 anos, foi achada embaixo de uma cama, enterrada no concreto de um imóvel localizado na rua Pedro Setti. Um cliente da mulher é apontado como principal suspeito do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, Aline Cristina de Lira desapareceu no dia 8 de agosto. Ela saiu de seu apartamento em Santo André e, segundo familiares, entrou em um carro de aplicativo com destino a um endereço em São Bernardo, onde se encontraria com o cliente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Aline manteve contato por telefone com parentes antes do desaparecimento. Porém, após dias sem notícias, a irmã, a mãe e o padrasto da vítima procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em São Caetano do Sul para registrar o desaparecimento.

Leia Também:

Polícia ocupa extremo-sul da Bahia em megaoperação contra facções
Mulher é presa em flagrante por venda de atestados médicos falsos
Fisiculturista é morto a facadas por companheira em escada de prédio

Localização do corpo

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma equipe de investigação foi até o imóvel para cumprir um mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça. O local estava com poucos móveis e sem pertences pessoais.

Durante a vistoria, os policiais perceberam que o piso sob uma das camas parecia ter sido recentemente construído. A prefeitura realizou a escavação e encontrou o corpo de Aline em estado avançado de decomposição.

A perícia foi acionada e o caso registrado com as ocorrências de homicídio, encontro de pessoa e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. A investigação segue sob responsabilidade da Equipe de Investigações sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo do Campo.

As autoridades seguem trabalhando para determinar a causa da morte e localizar o suspeito do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime feminicídio mulher Polícia São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aline Cristina de Lira
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Aline Cristina de Lira
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Aline Cristina de Lira
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Aline Cristina de Lira
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x