Garota de programa é morta por cliente e enterrada debaixo da cama

Aline Cristina de Lira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher que atuava como acompanhante, desaparecida desde o começo de agosto, foi encontrada morta nesta segunda-feira, 8, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A vítima, de 34 anos, foi achada embaixo de uma cama, enterrada no concreto de um imóvel localizado na rua Pedro Setti. Um cliente da mulher é apontado como principal suspeito do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, Aline Cristina de Lira desapareceu no dia 8 de agosto. Ela saiu de seu apartamento em Santo André e, segundo familiares, entrou em um carro de aplicativo com destino a um endereço em São Bernardo, onde se encontraria com o cliente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aline manteve contato por telefone com parentes antes do desaparecimento. Porém, após dias sem notícias, a irmã, a mãe e o padrasto da vítima procuraram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em São Caetano do Sul para registrar o desaparecimento.

Localização do corpo

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma equipe de investigação foi até o imóvel para cumprir um mandado de busca e apreensão autorizado pela Justiça. O local estava com poucos móveis e sem pertences pessoais.

Durante a vistoria, os policiais perceberam que o piso sob uma das camas parecia ter sido recentemente construído. A prefeitura realizou a escavação e encontrou o corpo de Aline em estado avançado de decomposição.

A perícia foi acionada e o caso registrado com as ocorrências de homicídio, encontro de pessoa e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. A investigação segue sob responsabilidade da Equipe de Investigações sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo do Campo.

As autoridades seguem trabalhando para determinar a causa da morte e localizar o suspeito do crime.