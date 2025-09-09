Polícia ocupa extremo-sul da Bahia em megaoperação contra facções

Policia Militar da Bahia - Foto: Divulgação | SSP

A Polícia Militar da Bahia deu início, nesta terça-feira, 9, à Operação Dominus Areae, uma ação de grande porte voltada para o enfrentamento da criminalidade no extremo-sul do estado. O policiamento foi reforçado nos municípios de Porto Seguro, Eunápolis, Santa Cruz Cabrália, Belmonte e Itabela, áreas que vêm sendo marcadas por episódios de violência ligados à disputa entre facções criminosas. A operação não tem prazo para ser encerrada.

De acordo com a PM, a estratégia envolve dois eixos: a permanência de efetivos em pontos considerados estratégicos e o patrulhamento por meio de rondas motorizadas e incursões a pé. A ideia é aumentar a visibilidade da tropa nas ruas e ampliar a resposta imediata às demandas da população.

Nos últimos meses, Eunápolis e Porto Seguro se tornaram palco de crimes brutais associados ao tráfico de drogas. O caso mais recente foi registrado nesta segunda-feira, 8, quando o corpo de Sara Cristina Ferreira de Souza, 18 anos, foi encontrado em uma estrada do distrito de Pindorama, em Porto Seguro, a cerca de um quilômetro da BR-367. A jovem havia desaparecido no sábado, 6, após sair para uma festa paredão.

O corpo apresentava diversas perfurações por instrumento cortante e sinais de extrema violência: além de estar decapitado, seis dedos foram arrancados, restando apenas dois em cada mão, marca que pode indicar ligação com o Comando Vermelho (CV), facção que se identifica pelo número 2.

No dia 2 de setembro, em Eunápolis, Eduarda Rodrigues dos Santos também foi encontrada decapitada em via pública, ao lado de um bilhete atribuindo o crime ao CV por suposta traição à facção.

Outro episódio que mobilizou as forças de segurança ocorreu em 31 de agosto, quando uma ação conjunta das polícias Civil e Militar em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, apreendeu dois fuzis de uso restrito em poder de uma quadrilha armada. A operação foi deflagrada após denúncia anônima sobre uma festa clandestina.

Em 9 de agosto, Ricardo Dias Oliveira, 23 anos, e Alisson Wagner Bispo de Jesus, 20 anos, foram assassinados a tiros em Eunápolis por homens em uma motocicleta. Investigações apontam a possível participação de Pedro Brito de Jesus, o “PBL”, integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública.

Casos de retaliação interna entre facções também têm chamado atenção. Em junho, a jovem Anna Luiza Lima Brito, 21 anos, foi assassinada e esquartejada após ser acusada de atrair um rapaz para uma emboscada. A execução teria sido determinada por um “tribunal do crime” e registrada em vídeo.

A Operação Dominus já foi aplicada em diferentes bairros de Salvador, como Nordeste de Amaralina, Lobato, Engenho Velho da Federação e Tancredo Neves, sempre com ocupação ostensiva de áreas conflagradas. Agora, o modelo é replicado no extremo-sul, região estratégica para o tráfico de drogas e alvo da escalada da violência.

Segundo a Polícia Militar, o objetivo é reduzir crimes letais e patrimoniais, coibir a comercialização de entorpecentes e enfraquecer a atuação de facções, garantindo maior sensação de segurança à população da Costa do Descobrimento.