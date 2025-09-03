TRAIÇÃO?
Tribunal do crime: veja teor da carta deixada ao lado de jovem decapitada
Eduarda foi sequestrada junto com outras duas mulheres que estão desaparecidas
Por Leilane Teixeira
A jovem de 22 anos que foi decapitada e teve a cabeça deixada em via pública nesta terça-feira, 2, em Eunápolis, estava com um bilhete, supostamemte deixado pelos criminosos que cometeram o crime.
Em imagens que circulam na internet e que o Portal A TARDE teve acesso, é possível ver o conteúdo da carta, que dá a entender que a morte foi uma ação do "tribunal do crime" após uma suposta "traição" da vítima, Eduarda Rodrigues dos Santos.
"Eu digo a todos para não fazer o que eu fiz porque o destino é triste, e comando não aceita traição. Quem fizer, vai pagar com a vida", diz uma parte do bilhete, O recado faz ainda um alerta os moradores que alugam casas para rivais. "Vai perder suas casas e será expulso das nossas áreas". A suspeita, é que Eduarda
Leia Também:
Amigas desaparecidas
Segundo a polícia, Eduarda foi sequestrada junto com outras duas mulheres que estão desaparecidas.
Informações preliminares são de que o trio mantinha relações com integrantes do Bonde do Maluco (BDM), facção rival ao Comando Vermelho (CV), que atua na região. Até o momento, as outras duas amigas seguem desaparecidas.
Elas seriam companheiras de homens mortos durante uma troca de tiros na terça-feira no bairro Santa Lúcia. A polícia investiga o caso.
Outros crimes brutais na cidade
- Em agosto, um jovem identificado como Juan Diuare Costa Pinto, de 23 anos, foi encontrado morto com marcas de mutilação e com o coração fora do corpo. O caso aconteceu no bairro Arnaldão, também em Eunápolis. O jovem teria sido sequestrado em uma praça da cidade
- Também em agosto deste ano, a polícia encontrou os restos mortais que podem ser do motorista de aplicativo esquartejado na cidade, Weverton Antônio dos Santos, 28 anos. O motorista de aplicativo foi esquartejado após ser sequestrado por integrantes do Comando Vermelho (CV).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes