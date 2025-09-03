Rede de vigilância usada pelo tráfico é desmontada em Salvador

Material foi apresentado na delegacia para registro e providências legais - Foto: Divulgação / PMBA

A presença de câmeras de monitoramento clandestinas voltou a chamar atenção no bairro do Tororó, em Salvador. Na tarde de terça-feira, 2, equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) localizaram e apreenderam equipamentos usados para acompanhar a movimentação policial na Rua Amparo do Tororó.

De acordo com a corporação, a ação foi motivada por denúncias de moradores sobre a instalação irregular do sistema. No ponto indicado, os militares recolheram quatro câmeras de vídeo, dois módulos de sinal escondidos em caixas plásticas, além de dois coldres e uma munição calibre .40. O material foi apresentado na delegacia para registro e providências legais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Essa não foi a primeira vez que o bairro esteve no foco da polícia por situações semelhantes. Em 8 de agosto, agentes da Rondesp BTS realizaram uma operação no Vale do Tororó que resultou em intenso confronto com suspeitos. Na ocasião, foram encontradas duas pistolas calibre 9mm, mais de 30 munições, 75 porções de cocaína, 11 de maconha e cerca de R$ 400 em espécie.

Além das drogas e armas, os policiais apreenderam uma mochila preta, duas câmeras de monitoramento ilegal, um rádio comunicador, dois celulares e um caderno com registros ligados ao tráfico de drogas. Dois homens ficaram feridos durante o tiroteio, foram levados ao Hospital Geral do Estado e seguem custodiados. A ocorrência foi formalizada na Central de Flagrantes.