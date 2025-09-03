Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Suspeito de homicídio por roubo de limões em fazenda é preso na Bahia

Prisão foi realizada pela Polícia Civil e suspeito segue à disposição da Justiça

Redação

Por Redação

03/09/2025 - 13:30 h
Detido permanece à disposição da Justiça
Detido permanece à disposição da Justiça -

Um homem de 51 anos foi capturado pela Polícia Civil em Santa Bárbara, cidade localizada a 35 quilômetros de Feira de Santana, na última terça-feira, 2. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Jurisdição Plena da comarca do município.

A ordem judicial está ligada a um homicídio ocorrido em outubro de 2009. Na ocasião, Lourival Souza da Silva foi baleado com uma espingarda e morreu após tentar furtar limões em uma fazenda da região. O acusado, que trabalhava como caseiro na propriedade rural, é apontado como autor do disparo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é morto com mais de 20 facadas após discussão em Amargosa
Polícia investiga ataque de fúria de vereador em Praia do Forte
Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

A prisão foi realizada pela Delegacia Territorial de Santa Bárbara. O detido permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime feira de santana justiça Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Detido permanece à disposição da Justiça
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Detido permanece à disposição da Justiça
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Detido permanece à disposição da Justiça
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

Detido permanece à disposição da Justiça
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

x