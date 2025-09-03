Suspeito de homicídio por roubo de limões em fazenda é preso na Bahia

Detido permanece à disposição da Justiça - Foto: Carol souza Santos/Wikimedia Commons)

Um homem de 51 anos foi capturado pela Polícia Civil em Santa Bárbara, cidade localizada a 35 quilômetros de Feira de Santana, na última terça-feira, 2. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Jurisdição Plena da comarca do município.

A ordem judicial está ligada a um homicídio ocorrido em outubro de 2009. Na ocasião, Lourival Souza da Silva foi baleado com uma espingarda e morreu após tentar furtar limões em uma fazenda da região. O acusado, que trabalhava como caseiro na propriedade rural, é apontado como autor do disparo.

A prisão foi realizada pela Delegacia Territorial de Santa Bárbara. O detido permanece à disposição da Justiça.