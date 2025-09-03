Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERSEGUIÇÃO BRUTAL

Polícia investiga ataque de fúria de vereador em Praia do Forte

Testemunhas presenciaram o edil arremessar várias vezes um carro da Câmara contra outro veículo

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

03/09/2025 - 12:00 h
Perseguição seguida de colisões foi presenciada próximo da entrada do projeto Baleia Jubarte, um dos pontos mais frequentados de Praia do Forte
Perseguição seguida de colisões foi presenciada próximo da entrada do projeto Baleia Jubarte, um dos pontos mais frequentados de Praia do Forte -

Uma cena inusitada causou pânico em Praia do Forte, no município de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na última semana.

Em plena segunda-feira, 25 de agosto, um veículo atingiu, aparentemente de forma proposital, um outro carro que trafegava na avenida do Farol, principal via de acesso à localidade.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Testemunhas que se encontravam no local disseram que o carro de passeio, um HB 20, atingiu um Jeep Compass na traseira. Assustado, o motorista do utilitário evadiu, sendo perseguido mesmo após fazer o retorno.

Pelo menos outras duas colisões foram presenciadas pelos pedestres, uma em cada lateral do Jeep, evidenciando a tentativa de interceptar o veículo, que conseguiu seguir viagem.

Leia Também:

Crimes violentos: mais de 170 pessoas são presas em menos de um mês na Bahia
Ex-ministro é condenado à prisão por crime de pornografia infantil
Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime
Dono de ferro-velho onde trabalhadores desapareceram é preso por outros crimes

Populares que procuraram a reportagem de A TARDE reconheceram o motorista do HB 20. Ele seria o vereador João do Turismo (PSDB), o que leva a outra suspeita, de que o veículo conduzido por ele é de uso funcional, fornecido pela Câmara de Mata de São João.

Ameaça

O Portal A TARDE solicitou à Polícia Civil informações sobre o caso. Através de sua assessoria, a entidade confirmou o registro do fato e informou que uma investigação está em andamento.

Confira a nota enviada pela Polícia Civil:

"Um inquérito está em andamento na 2ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João) para investigar os crimes de ameaça, dano qualificado e difamação, ocorridos após desentendimentos entre dois homens, na tarde do dia 25 de agosto, na localidade de Praia do Forte. Oitivas e outras diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer os fatos".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Ataque de fúria Praia do Forte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Perseguição seguida de colisões foi presenciada próximo da entrada do projeto Baleia Jubarte, um dos pontos mais frequentados de Praia do Forte
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

Perseguição seguida de colisões foi presenciada próximo da entrada do projeto Baleia Jubarte, um dos pontos mais frequentados de Praia do Forte
Play

Carro colide com motos e deixa vários feridos no Agreste baiano

Perseguição seguida de colisões foi presenciada próximo da entrada do projeto Baleia Jubarte, um dos pontos mais frequentados de Praia do Forte
Play

Pizza vira senha secreta e salva vítima de violência na Bahia

Perseguição seguida de colisões foi presenciada próximo da entrada do projeto Baleia Jubarte, um dos pontos mais frequentados de Praia do Forte
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

x