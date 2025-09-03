PERSEGUIÇÃO BRUTAL
Polícia investiga ataque de fúria de vereador em Praia do Forte
Testemunhas presenciaram o edil arremessar várias vezes um carro da Câmara contra outro veículo
Por Alan Rodrigues
Uma cena inusitada causou pânico em Praia do Forte, no município de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na última semana.
Em plena segunda-feira, 25 de agosto, um veículo atingiu, aparentemente de forma proposital, um outro carro que trafegava na avenida do Farol, principal via de acesso à localidade.
Testemunhas que se encontravam no local disseram que o carro de passeio, um HB 20, atingiu um Jeep Compass na traseira. Assustado, o motorista do utilitário evadiu, sendo perseguido mesmo após fazer o retorno.
Pelo menos outras duas colisões foram presenciadas pelos pedestres, uma em cada lateral do Jeep, evidenciando a tentativa de interceptar o veículo, que conseguiu seguir viagem.
Populares que procuraram a reportagem de A TARDE reconheceram o motorista do HB 20. Ele seria o vereador João do Turismo (PSDB), o que leva a outra suspeita, de que o veículo conduzido por ele é de uso funcional, fornecido pela Câmara de Mata de São João.
Ameaça
O Portal A TARDE solicitou à Polícia Civil informações sobre o caso. Através de sua assessoria, a entidade confirmou o registro do fato e informou que uma investigação está em andamento.
Confira a nota enviada pela Polícia Civil:
"Um inquérito está em andamento na 2ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João) para investigar os crimes de ameaça, dano qualificado e difamação, ocorridos após desentendimentos entre dois homens, na tarde do dia 25 de agosto, na localidade de Praia do Forte. Oitivas e outras diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer os fatos".
