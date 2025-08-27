Menu
SALVADOR

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Zelador atacou moradora e ateiou fogo no prédio onde ela mora; vídeo mostra ação

27/08/2025 - 18:21 h | Atualizada em 27/08/2025 - 18:37
A moradora de Salvador que foi brutalmente agredida pelo zelador do prédio incendiado, na manhã desta quarta-feira, 27, revelou em carta as perseguições que vivia e as contantes ameças e assédio por parte do suspeito.

A vítima registrou no livro de ocorrências do condomínio uma denúncia de assédio contra o zelador, identificado apenas como Osvaldo.

Na ocasião, em janeiro de 2024, a moradora relatou que recebeu uma mensagem do funcionário, por aplicativo, convidando-a para “tomar um vinho” durante a noite, atitude que ela considerou invasiva.

"Gostaria de relatar que fui assediada pelo zelador deste prédio. Ele me mandou a mensagem: 'vamos tomar um vinho?', tomando uma liberdade que nunca dei", escreveu em queixa feita no dia 13 de janeiro de 2024.

Segundo uma amiga, a moradora chegou a relatar a situação ao síndico da época, mas nenhuma providência foi tomada além do registro formal. Ela também teria mostrado as mensagens à esposa do suspeito, que não acreditou na denúncia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher foi localizada inconsciente dentro do próprio apartamento, que precisou ser arrombado para a entrada dos socorristas. Ela apresentava diversos ferimentos no rosto e não conseguia se comunicar no momento do resgate.

Imagens flagram ação

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o zelador chega ao condomínio no bairro do Rio Vermelho com um galão de gasolina. Ele utiliza o elevador para subir e, em seguida, espalha o líquido inflamável em parte do prédio. Pouco depois, as imagens registram uma explosão e densa fumaça tomando o local.

A Polícia Civil informou que o homem é investigado por tentativa de homicídio e uso de substância inflamável, sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Homicídios (Atlântico).

A subsíndica do prédio, que preferiu não se identificar, disse que o zelador trabalhava no edifício há mais de 10 anos e que espalhou gasolina na porta de alguns apartamentos antes de atear fogo.

De acordo com os bombeiros, duas pessoas ficaram feridas:

  • a moradora agredida e o próprio suspeito, que se jogou de um dos andares após iniciar o incêndio. A mulher permanece internada na UTI de um hospital de Salvador, com traumas no rosto.
  • o zelador foi levado sob custódia para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado e será autuado em flagrante.





