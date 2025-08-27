Megaoperação policial ocupa a Gamboa pelo segundo dia seguido

Operação tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo na região - Foto: Divulgação

Uma megaoperação policial foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 27, no bairro da Gamboa, em Salvador, um dos principais cartões-postais da capital baiana. A ação é a continuidade da ofensiva iniciada na terça-feira, 26, que já havia resultado em prisões e apreensões.

De acordo com a Polícia Militar, um indivíduo foi preso nesta quarta-feira com uma grande quantidade de drogas. A operação tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo na região, em combate ao crime organizado e a práticas criminosas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Coordenada pelo Comando de Policiamento Regional da Capital – Baía de Todos-os-Santos (CPRC-BTS), a ação conta com a participação de unidades especializadas como a Rondesp-BTS, o Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), além do Grupamento Aéreo (Graer) e do apoio marítimo da Marinha do Brasil.

Ação é a continuidade da ofensiva iniciada na terça-feira, 26 | Foto: Divulgação

O tenente-coronel Elbert Vinhatíco também destacou a complexidade da ação. “A operação que está sendo realizada na Gamboa teve um planejamento muito forte, contando com diversas unidades operacionais da Polícia Militar, entre elas o BPATAMO, o Batalhão de Choque e a Companhia de Proteção Ambiental. Temos até forças federais nos dando suporte, a exemplo da Marinha do Brasil.”

Segundo o oficial, as características geográficas da comunidade exigiram uma atuação integrada. “O local é um pouco complicado, praticamente uma falésia, com topografia complexa, o que exigiu de fato o envolvimento naquela região. Por isso, contamos com apoio aéreo, apoio por mar, com a Marinha do Brasil, como citei anteriormente, e apoio terrestre com as tropas da Polícia Militar.”

Ainda de acordo com Vinhatíco, o objetivo central é garantir tranquilidade aos moradores e visitantes. “O objetivo da operação é manter a segurança naquela região, sempre com ênfase no policiamento ostensivo.”

Ele também lembrou a importância do local para a cidade. “Afinal de contas, trata-se de um local aprazível, visitado por turistas e baianos, com diversos restaurantes. Como havia uma instabilidade naquela área, entendemos a necessidade de realizar essa operação justamente para mostrar que a Polícia Militar pode adentrar e operar em qualquer lugar, além de manter a segurança e a paz das pessoas que ali residem e que visitam.”

Ações iniciadas na terça-feira, 26

Na terça-feira, 26, quando as incursões tiveram início, dois homens foram presos e uma pistola Glock apreendida. Ao todo, 82 policiais militares participaram da operação, que utilizou 27 viaturas, duas embarcações e uma aeronave do Graer. A ofensiva incluiu bloqueios, abordagens, patrulhamento marítimo e terrestre, além da parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O tenente-coronel Gabriel Neto, comandante do 18º Batalhão, ressaltou que o trabalho é fruto de ações integradas de inteligência. “As ações de intensificação das equipes e as informações de inteligência já resultaram na prisão de duas pessoas e na apreensão de uma pistola. Seguiremos ampliando nossa presença aqui no local”, afirmou.

A Gamboa, situada entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, às margens da Baía de Todos-os-Santos, é considerada uma área sensível pelas forças de segurança. Apesar de reunir praias visitadas por artistas e turistas, a comunidade enfrenta há anos a influência do crime organizado.

As operações seguem em andamento nesta quarta-feira, 27.