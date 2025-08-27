POLÍCIA
Ex-vereador de cidade baiana é executado a tiros em estrada
Adevaldo Ribeiro Dias, de 49 anos, era conhecido como 'Ninho de Enock'
Por Victoria Isabel
Adevaldo Ribeiro Dias, de 49 anos, conhecido como "Ninho de Enock", ex-vereador de São Gabriel, no norte da Bahia, foi assassinado a tiros na tarde de terça-feira, 26. O corpo foi socorrido por moradores e levado ao Hospital Regional de Irecê, mas ele não resistiu aos ferimentos.
O crime ocorreu em uma estrada vicinal na localidade de Cachambu, próximo ao loteamento Rosentino. De acordo com o g1, um veículo com marcas de sangue foi encontrado no local.
Além de ter atuado como vereador, Ninho de Enock foi candidato à prefeitura em 2020 e tentou concorrer a vice-prefeito em 2024, sem êxito em ambas as eleições.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso está sob investigação da delegacia de Irecê, que busca esclarecer a motivação do homicídio.
