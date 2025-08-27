Menu
HOME > POLÍCIA
INCÊNDIO CRIMINOSO

Zelador incendeia apartamentos no bairro do Rio Vermelho

Crime teria sido motivado por uma possível demissão do funcionário

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/08/2025 - 7:51 h | Atualizada em 27/08/2025 - 9:22
Condomínio Morro das Pedras
Condomínio Morro das Pedras -

Um incêndio atingiu um prédio localizado na Rua Deputado Cunha Bueno, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 27. De acordo com informações preliminares, o fogo teria sido provocado pelo próprio zelador do edifício no Condomínio Morro das Pedras.

Segundo relatos, a possível motivação do crime foi uma conversa no grupo de mensagens do condomínio sobre a conduta do zelador de se recusar a receber encomendas dos moradores, cogitando a sua demissão. Durante o incêndio, o homem chegou a pular de um dos apartamentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE).

Ainda segundo testemunhas, o homem apareceu com um galão de gasolina, ateando fogo em vários apartamentos. Os moradores do local, desceram às pressas, assustados com a situação. Uma senhora ficou ferida e precisou de atendimento médico.

Condomínio Morro das Pedras
Condomínio Morro das Pedras | Foto: José Simões/Ag A TARDE

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi debelado e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e demais procedimentos legais.

x