Zelador incendeia apartamentos no bairro do Rio Vermelho
Crime teria sido motivado por uma possível demissão do funcionário
Por Victoria Isabel
Um incêndio atingiu um prédio localizado na Rua Deputado Cunha Bueno, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 27. De acordo com informações preliminares, o fogo teria sido provocado pelo próprio zelador do edifício no Condomínio Morro das Pedras.
Segundo relatos, a possível motivação do crime foi uma conversa no grupo de mensagens do condomínio sobre a conduta do zelador de se recusar a receber encomendas dos moradores, cogitando a sua demissão. Durante o incêndio, o homem chegou a pular de um dos apartamentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE).
Ainda segundo testemunhas, o homem apareceu com um galão de gasolina, ateando fogo em vários apartamentos. Os moradores do local, desceram às pressas, assustados com a situação. Uma senhora ficou ferida e precisou de atendimento médico.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi debelado e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e demais procedimentos legais.
