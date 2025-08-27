Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é morto a tiros após briga de trânsito na BR-324

Crime aconteceu na região do Porto Seco, em Salvador

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/08/2025 - 7:27 h
Ilustrativa
Ilustrativa

Um homem foi morto a tiros na BR-324, na noite de terça-feira, 26, na região de Porto Seco, em Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime teria ocorrido após uma discussão de trânsito. O atirador fugiu logo após efetuar os disparos.

O crime ocorreu na altura do Km 619, no sentido Feira de Santana, por volta das 18h45. A vítima foi identificada como Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, segundo a Polícia Civil. O caso está sob investigação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Ainda conforme a polícia, foram expedidas guias de perícia e necropsia, e testemunhas devem ser ouvidas para auxiliar na apuração da autoria e da motivação do crime.

Tags:

br-324 HOMICÍDIO polícia rodoviária federal

Ver todas

