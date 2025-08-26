BAHIA
Jovem de 20 anos é detido por suspeita de matar adolescente de 12 anos
Vítima estava a caminho da escola quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.
Um jovem de 20 anos, apontado como responsável pelo assassinato da adolescente Agatha Santana Pereira, de 12 anos, foi detido na tarde desta terça-feira, 26, em São Félix, por agentes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus.
O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e foi localizado após investigações conduzidas pela 4ª Coorpin em conjunto com a Delegacia Territorial de São Félix, que abriu um inquérito para apurar o homicídio ocorrido na última sexta-feira, 22, no bairro 135.
Segundo a polícia, a vítima estava a caminho da escola quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O suspeito disparou várias vezes contra a adolescente, que não resistiu aos ferimentos.
O suspeito tem uma lista de antecendets:
- porte ilegal de arma de fogo;
- roubo;
- violência doméstica;
O jovem passará por exames de praxe e permanecerá à disposição da Justiça.
Investigações continuam
As investigações continuam para apurar a motivação do crime e localizar o segundo envolvido, que conduzia a motocicleta.
