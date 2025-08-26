Menu
POLÍCIA
BAHIA

Jovem de 20 anos é detido por suspeita de matar adolescente de 12 anos

Vítima estava a caminho da escola quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

Redação

Por Redação

26/08/2025 - 20:57 h
As investigações continuam para apurar a motivação do crime e localizar o segundo envolvido
As investigações continuam para apurar a motivação do crime e localizar o segundo envolvido

Um jovem de 20 anos, apontado como responsável pelo assassinato da adolescente Agatha Santana Pereira, de 12 anos, foi detido na tarde desta terça-feira, 26, em São Félix, por agentes da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus.

O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e foi localizado após investigações conduzidas pela 4ª Coorpin em conjunto com a Delegacia Territorial de São Félix, que abriu um inquérito para apurar o homicídio ocorrido na última sexta-feira, 22, no bairro 135.

Segundo a polícia, a vítima estava a caminho da escola quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O suspeito disparou várias vezes contra a adolescente, que não resistiu aos ferimentos.

O suspeito tem uma lista de antecendets:

  • porte ilegal de arma de fogo;
  • roubo;
  • violência doméstica;

O jovem passará por exames de praxe e permanecerá à disposição da Justiça.

Investigações continuam

As investigações continuam para apurar a motivação do crime e localizar o segundo envolvido, que conduzia a motocicleta.

