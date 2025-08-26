Polícia Civil é apontada como a instituição mais confiável do país

Segundo a pesquisa, 60% dos entrevistados afirmaram acreditar na atuação da corporação - Foto: Ilustrativa/Divulgação/PC-BA

Um levantamento nacional realizado entre os dias 3 e 6 de agosto pela Atlas/Bloomberg revelou que a Polícia Civil lidera o ranking de confiança entre as instituições públicas do Brasil. Segundo a pesquisa, 60% dos entrevistados afirmaram acreditar na atuação da corporação, tornando-a a mais respeitada pelos cidadãos.

O estudo ouviu 2.447 pessoas em todas as regiões do país e destaca a relevância do trabalho policial no enfrentamento à criminalidade, com respostas rápidas e efetivas para a sociedade. Em Sergipe, a atuação das delegacias tem se caracterizado por operações integradas, prisões de suspeitos de crimes graves e avanços em investigações complexas, reforçando a presença da Polícia Civil na proteção da população.

Em entrevista ao Portal A Tarde, o delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana, comentou o resultado do levantamento.

"É com grande satisfação que observamos a confiança da população na Polícia Civil da Bahia. Nosso trabalho se baseia em pilares sólidos: capacitação constante dos servidores, elucidação de casos com foco na descapitalização de grupos criminosos, comunicação eficiente, aproximação com a comunidade e transparência com a população".

Diretor-geral da Polícia Civil | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O delegado também exaltou os investimentos que a instituição recebe e também parabenizou os servidores pelo resultado.

"O investimento do Governo do Estado, com aquisição de novas viaturas e inauguração de delegacias em todo o estado, fortalece nossa estrutura e melhora a sensação de segurança em diversos bairros. Quero parabenizar nossas equipes, delegados, escrivães e investigadores pelo empenho, dedicação e profissionalismo. Cada ação reflete o compromisso de oferecer atendimento ágil e de qualidade, sempre nos empenhando para que a população possa se sentir segura e que confie na Polícia Civil que apresentará a elucidação dos crimes com profissionalismos e eficiência. A confiança do cidadão é resultado do trabalho integrado, da responsabilidade de cada servidor e da prioridade que damos à segurança pública. Seguiremos firmes, buscando aprimorar nossas operações e manter a Polícia Civil como referência de eficiência e proximidade com a sociedade”.

CEO da AtlasIntel, Andrei Roman | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O CEO da Atlas/Intel, Andrei Roman, também comentou o resultado e falou da relação entre a sociedade e as instituições públicas.

"Os resultados da pesquisa Atlas/Bloomberg mostram um dado muito relevante sobre a confiança da população brasileira. O fato de a Polícia Civil aparecer como a instituição de maior credibilidade revela, por um lado, o reconhecimento do papel central da segurança pública na vida cotidiana das pessoas e, por outro, a expectativa de que o Estado seja capaz de garantir ordem e justiça. Esse tipo de percepção é fundamental para compreendermos a relação entre sociedade e instituições e como a confiança social se distribui no país. Mais do que um retrato momentâneo, é um termômetro do que a população valoriza e espera em termos de proteção, justiça e presença do Estado."