Barcos e helicóptero: operação da PM ocupa Gamboa e mira facções

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia intensificou, na manhã desta terça-feira, 26, o policiamento na comunidade da Gamboa, área central de Salvador. A ação, que mobiliza diferentes unidades especializadas e convencionais, já prendeu duas pessoas e apreendeu uma pistola Glock durante incursões realizadas no local.

Com forte aparato, a operação reúne 82 policiais militares, 27 viaturas, duas embarcações e o suporte aéreo de uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer). As equipes do Rondesp e BPATAMO permanecem em campo, em uma ofensiva que inclui bloqueios, abordagens, patrulhamento marítimo e terrestre, além de apoio da Marinha do Brasil e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O tenente-coronel Gabriel Neto, comandante do 18º Batalhão, destacou que a ação é resultado de informações de inteligência. “As ações de intensificação das equipes e as informações de inteligência já resultaram na prisão de duas pessoas e na apreensão de uma pistola. Seguiremos ampliando nossa presença aqui no local”, afirmou.

A Gamboa, situada entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa e às margens da Baía de Todos-os-Santos, é uma área de contrastes. Apesar do potencial turístico, com praias visitadas por artistas e pela beleza natural que atrai visitantes do Brasil e do exterior, a comunidade enfrenta há anos a influência do crime organizado. A localidade, que integra o Centro Histórico e também está próxima de áreas de grande valorização imobiliária, é considerada sensível pelas forças de segurança.

Coordenada pelo Comando de Policiamento Regional da Baía de Todos-os-Santos (CPRC-BTS), a operação segue em andamento.