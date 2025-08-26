Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO

Barcos e helicóptero: operação da PM ocupa Gamboa e mira facções

Ação conta com apoio da Marinha, Semop e diversas unidades especializadas

Luan Julião

Por Luan Julião

26/08/2025 - 13:25 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

A Polícia Militar da Bahia intensificou, na manhã desta terça-feira, 26, o policiamento na comunidade da Gamboa, área central de Salvador. A ação, que mobiliza diferentes unidades especializadas e convencionais, já prendeu duas pessoas e apreendeu uma pistola Glock durante incursões realizadas no local.

Com forte aparato, a operação reúne 82 policiais militares, 27 viaturas, duas embarcações e o suporte aéreo de uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer). As equipes do Rondesp e BPATAMO permanecem em campo, em uma ofensiva que inclui bloqueios, abordagens, patrulhamento marítimo e terrestre, além de apoio da Marinha do Brasil e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O tenente-coronel Gabriel Neto, comandante do 18º Batalhão, destacou que a ação é resultado de informações de inteligência. “As ações de intensificação das equipes e as informações de inteligência já resultaram na prisão de duas pessoas e na apreensão de uma pistola. Seguiremos ampliando nossa presença aqui no local”, afirmou.

Leia Também:

Líder de facção que ordenava ataque a policiais na Bahia é preso em MG
Homem que confessou triplo homicídio disse que agiu sob efeito de drogas
Preço de carro usado despenca na Bahia e anima consumidores de Salvador

A Gamboa, situada entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa e às margens da Baía de Todos-os-Santos, é uma área de contrastes. Apesar do potencial turístico, com praias visitadas por artistas e pela beleza natural que atrai visitantes do Brasil e do exterior, a comunidade enfrenta há anos a influência do crime organizado. A localidade, que integra o Centro Histórico e também está próxima de áreas de grande valorização imobiliária, é considerada sensível pelas forças de segurança.

Coordenada pelo Comando de Policiamento Regional da Baía de Todos-os-Santos (CPRC-BTS), a operação segue em andamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Facções Gamboa Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x