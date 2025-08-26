POLÍCIA
Líder de facção que ordenava ataque a policiais na Bahia é preso em MG
Traficante fugiu do município de Jitaúna
Por Redação
Um líder de facção criminosa, acusado de ordenar ataques contra policiais na Bahia, foi preso nesta terça-feira, 26, em Minas Gerais.
O traficante, responsável por ataques a policiais, incluindo um ataque ocorrido em 12 de agosto na cidade de Jitaúna, fugiu para Minas Gerais, mas acabou capturado na cidade de Carmo da Mata.
Com passagens pela polícia baiana e mandado de prisão em aberto pelo ataque a um policial militar, o criminoso será apresentado em uma unidade da Polícia Civil em Minas Gerais.
A operação contou com a participação da FICCO Bahia e FICCO MG, além das equipes da DTs de Jequié e Jitaúna, RONDESP Sudoeste, 19° BPM, CIPE Central, PRF e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que atuaram na localização e prisão do foragido.
