Falsas pintoras tribais são presas após cobrar R$ 400 de turistas em Salvador

Mulheres se apresentaram como pintoras tribais - Foto: Reprodução

Duas mulheres, que se passavam por pintoras tribais e acusadas de extorsão, foram presas na manhã de segunda-feira, 25, no Largo do Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador.

De acordo com a Polícia militar, agentes do 18º BPM foram acionados por duas turistas paraenses, que revelaram terem de pagar R$ 200 reais cada uma após a realização de pintura corporal, sem o consentimento delas, por duas mulheres que se apresentaram como pintoras tribais.

Após a identificação e a detenção das autoras, elas foram encaminhadas, juntamente com as vítimas, para a Deltur, onde a ocorrência foi registrada