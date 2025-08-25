Suspeito de triplo homicídio em Ilhéus confessa quarto assassinato

Justiça converteu a prisão em flagrante do suspeito em preventiva - Foto: Reprodução / TV Bahia

Thierry Lima da Silva, de 23 anos, foi preso em flagrante no último domingo, 24, no bairro Pontal, em Ilhéus, sul da Bahia, acusado de tráfico de drogas. Durante a abordagem e posterior depoimento, o investigado fez uma confissão que surpreendeu as autoridades: ele admitiu ter participado de quatro homicídios, incluindo o triplo assassinato que chocou a cidade no mês de agosto.

As vítimas do crime, ocorrido no dia 15 de agosto, foram identificadas como Maria Helena do Nascimento Bastos, Mariana Bastos da Silva e Alexsandra Oliveira Suzart.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os corpos foram encontrados no dia seguinte, na Praia do Sul, com sinais de violência. Desde então, a Polícia Civil trabalhava com a linha de investigação que apontava para um homem em situação de rua e usuário de drogas, perfil que se encaixava em Thierry.

Crime brutal abalou um dos destinos turísticos mais conhecidos da Bahia | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Prisão convertida em preventiva

Na audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 25, a Justiça converteu a prisão em flagrante do suspeito em preventiva. A decisão considerou a gravidade dos crimes, a reincidência em delitos e a periculosidade demonstrada pela confissão de múltiplos homicídios.

Segundo o delegado Helder Carvalhal, responsável pelo caso, Thierry também assumiu a morte de Lucas dos Santos Nascimento, seu companheiro, que havia dado entrada no Hospital Costa do Cacau no início de agosto com lesões graves decorrentes de uma briga conjugal. Lucas não resistiu e morreu no dia 21.

“Ele já passou por audiência de custódia e teve o flagrante por tráfico de drogas convertido. A prisão preventiva pelo homicídio de Lucas foi cumprida e seguimos com as investigações para coletar mais elementos que possam robustecer o inquérito”, explicou o delegado Helder Carvalhal, que está conduzindo as investigações sobre o caso.

Contradições no depoimento

Apesar de ter detalhado a forma como teria atacado as três mulheres durante uma tentativa de roubo, o investigado entrou em contradição em alguns pontos do interrogatório.

A Polícia Civil prossegue colhendo provas e realizando diligências para confirmar ou refutar a versão apresentada por ele.

Thierry acumula passagens anteriores por dano, ameaça, furto, lesão corporal, violência doméstica e vias de fato, cometidos desde a adolescência.

Investigações em andamento

As apurações contam com apoio de diferentes departamentos da Polícia Civil e incluem a análise de imagens de câmeras de segurança, laudos periciais, exames de DNA e confronto de digitais. Mais de uma dezena de depoimentos já foi prestada à polícia.

A corporação reforça que a colaboração da população é fundamental para o avanço das investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.