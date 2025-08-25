Sérgio Bacci é homenageado com título de cidadão baiano

Sérgio Bacci recebe título de cidadão baiano por contribuições à logística de petróleo - Foto: Divulgação

O Presidente da Transpetro (Petrobras Transporte), Sérgio Bacci, recebeu o título de cidadão baiano em sessão especial realizada na manhã desta segunda-feira, 25, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem foi proposta pelo deputado Robinson Almeirda (PT), que conduziu o evento ao lado do deputado Radiovaldo Costa (PT).

Natural da cidade paulista de Amparo, Bacci fez carreira na área de logística e infraestrutura portuária, com atuação no setor de petróleo e gás. À frente da Transpetro desde 2023, Bacci foi homenageado, segundo o deputado Robinson Almeida, pela "relevante contribuição do dirigente no campo da logística de petróleo e derivados e no fortalecimento da infraestrutura portuária e industrial da Bahia".

“Nosso estado tem se beneficiado diretamente de sua visão e de sua capacidade de gestão. Sob sua liderança, a Transpetro ampliou significativamente as operações de transferência de petróleo e derivados na Baía de Todos-os-Santos, a partir do Terminal de Madre de Deus, fortalecendo a economia local e gerando oportunidades de trabalho para o povo baiano”, discursou Robinson.



“No ano passado, ele esteve pessoalmente no estado articulando medidas de enfrentamento ao furto de combustíveis, prática criminosa que ameaça a segurança, o meio ambiente e a economia. Essa postura evidencia sua responsabilidade e zelo pelo patrimônio público e pela segurança dos baianos”, frisou.

"Aliado da Bahia"

Definido como um "aliado da Bahia", Bacci também foi elogiado por Radiovaldo Costa, coautor da proposição, que enfatizou a relevância da concessão do título.

“Em todos esses 27 anos de Transpetro, você, Sérgio Bacci, é o presidente mais presente, mais atuante, mais comprometido, que mais defendeu essa empresa. Afirmo isso como alguém que viu a Transpetro nascer. E a Transpetro é uma empresa pública que tem preocupação com a Bahia”, relatou.

“Foi o presidente que mais visitou este Estado, inclusive esteve em Alagoinhas, Catu, Pojuca e vários outros municípios. Esteve defendendo o retorno da indústria naval para o nosso estado. Sérgio, você não recebe esse título de forma graciosa. Você é merecedor dessa honraria”, destacou.

Emocionado, Bacci subiu à tribuna e agradeceu aos deputados e presentes pelo que disse ser "um dos dias mais felizes da sua vida".

“Sem dúvida, este é um dos maiores reconhecimentos que já recebi na vida. E prometo a todos os baianos aqui presentes que vou honrar este título”, comprometeu-se, antes de enaltecer a alegria do povo baiano e contar algumas das experiências que já teve no estado.

“Compartilhar a vida com vocês é certeza de alegria e leveza. Me orgulho muito de ser brasileiro e considero que a resiliência do nosso povo teve origem na Bahia. Como diz o lema do estado em seu brasão: vencer apesar das dificuldades”, apontou.

O novo cidadão baiano encerrou seu discurso exibindo uma camisa com a frase “Deus me livre de não ser baiano”. Sob aplausos pelo gesto, disse que agora poderá usá-la com propriedade.

A mesa de convidados da sessão especial foi formada por autoridades como Marcelo Oliveira, diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, representando o governo estadual; José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras; a coordenadora geral do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, Elizabete Sacramento; o coordenador de relações institucionais da Petrobras, Anisvaldo Daltro, representando a gerente-geral Vania Legrand.

Também estiveram presentes o representante da Frente Parlamentar da Indústria Naval, Joacir Pedro; o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar; o secretário-executivo do Comitê de Petróleo e Gás da Bahia, Antônio Rivas; e o assistente de grandes indústrias da Fieb, José Ronaldo Maia, representando o presidente da federação, Carlos Henrique Passos.