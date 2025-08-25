LESÃO CORPORAL
Homem é preso em flagrante após agredir irmã em Ribeira do Pombal
Vítima procurou a delegacia com sinais de agressão
Por Redação
Um homem de 41 anos foi preso em flagrante neste domingo, 24, em Ribeira do Pombal, na Bahia, após agredir a própria irmã, de 34 anos, em um caso de lesão corporal no âmbito doméstico. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil, depois que a vítima compareceu à delegacia com lesões aparentes e denunciou a agressão.
Segundo a polícia, o suspeito foi localizado e detido no bairro Vila Operária. Conforme a ocorrência, ele possui comportamento violento dentro do ambiente familiar e histórico de agressões, embora não haja registros anteriores de denúncias formais.
Leia Também:
O homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. Guias de lesões foram expedidas tanto para a vítima quanto para o autor.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes