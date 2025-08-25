Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Filho de policial militar é sequestrado em festa de Salvador

Caso aconteceu no bairro de Paripe, no final da tarde de domingo, 24

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/08/2025 - 9:21 h
Agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados
Agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados -

O filho de um policial militar foi sequestrado na Rua Eduardo Doutto, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde de domingo, 24.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a denúncia do crime. Ao chegarem no local, os agentes encontraram uma festa clandestina, onde o jovem foi encontrado e entregue ao pai.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mais de 20 kg de cocaína são apreendidos durante operação em Barreiras
Padre é preso suspeito de abuso sexual contra adolescentes vulneráveis
Vulgo Italiano: líder do PCC na Bahia é capturado em ação policial

Segundo a PM, o evento foi encerrado e nove motos sem emplacamento foram encontradas no local, sendo apreendidas com o apoio de um guincho da Transalvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime polícia militar Sequestro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

Agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados
Play

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

Agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados
Play

Mulher é presa após perseguir colega de faculdade em Salvador

x