Filho de policial militar é sequestrado em festa de Salvador

Agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados - Foto: Divulgação/PMBA

O filho de um policial militar foi sequestrado na Rua Eduardo Doutto, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde de domingo, 24.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a denúncia do crime. Ao chegarem no local, os agentes encontraram uma festa clandestina, onde o jovem foi encontrado e entregue ao pai.

Segundo a PM, o evento foi encerrado e nove motos sem emplacamento foram encontradas no local, sendo apreendidas com o apoio de um guincho da Transalvador.