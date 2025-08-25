POLÍCIA
Filho de policial militar é sequestrado em festa de Salvador
Caso aconteceu no bairro de Paripe, no final da tarde de domingo, 24
Por Victoria Isabel
O filho de um policial militar foi sequestrado na Rua Eduardo Doutto, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde de domingo, 24.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a denúncia do crime. Ao chegarem no local, os agentes encontraram uma festa clandestina, onde o jovem foi encontrado e entregue ao pai.
Segundo a PM, o evento foi encerrado e nove motos sem emplacamento foram encontradas no local, sendo apreendidas com o apoio de um guincho da Transalvador.
