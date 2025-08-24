CRIME ORGANIZADO
Vulgo Italiano: líder do PCC na Bahia é capturado em ação policial
Traficante possui uma extensa ficha criminal
Por Leilane Teixeira
Uma dos lideres do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Bahia, foi preso na região de Alcobaça na sexta-feira, 22, após uma operação conjunta entre as polícias militares da Bahia e de Goiás.
Diego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos, conhecido como “Italiano”, tem uma extensa ficha criminal e é considerado um criminoso de alta periculosidade e figura entre os líderes do PCC.
Ele possuía mandado de prisão preventiva emitido pela 5ª Vara Criminal de Anápolis, pelo crime de receptação. Entre os crimes em sua ficha, estão:
- tráfico de drogas;
- homicídios;
- roubos;
- porte ilegal de armas;
- atuação em organização criminosa.
Após a prisão, Diego “Italiano” foi encaminhado à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi apresentado ao delegado Bruno Ferrari e permanece à disposição da Justiça.
Trabalho em conjunto
A ação foi fruto de trabalho de inteligência e troca de informações entre a 88ª CIPM, a CIPE/Mata Atlântica (CAEMA) e o 37° BPM/3° CRPM de Goiás. Natural de Anápolis (GO),
