Vulgo Italiano: líder do PCC na Bahia é capturado em ação policial

Uma dos lideres do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Bahia, foi preso na região de Alcobaça na sexta-feira, 22, após uma operação conjunta entre as polícias militares da Bahia e de Goiás.

Diego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos, conhecido como “Italiano”, tem uma extensa ficha criminal e é considerado um criminoso de alta periculosidade e figura entre os líderes do PCC.

Ele possuía mandado de prisão preventiva emitido pela 5ª Vara Criminal de Anápolis, pelo crime de receptação. Entre os crimes em sua ficha, estão:

tráfico de drogas;

homicídios;

roubos;

porte ilegal de armas;

atuação em organização criminosa.

Após a prisão, Diego “Italiano” foi encaminhado à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi apresentado ao delegado Bruno Ferrari e permanece à disposição da Justiça.

Trabalho em conjunto

A ação foi fruto de trabalho de inteligência e troca de informações entre a 88ª CIPM, a CIPE/Mata Atlântica (CAEMA) e o 37° BPM/3° CRPM de Goiás.