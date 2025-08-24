Menu
CRIME ORGANIZADO

Vulgo Italiano: líder do PCC na Bahia é capturado em ação policial

Traficante possui uma extensa ficha criminal

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/08/2025 - 10:17 h | Atualizada em 24/08/2025 - 10:56
Uma dos lideres do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Bahia, foi preso na região de Alcobaça na sexta-feira, 22, após uma operação conjunta entre as polícias militares da Bahia e de Goiás.

Diego Richard Gonçalves Ferreira, de 32 anos, conhecido como “Italiano”, tem uma extensa ficha criminal e é considerado um criminoso de alta periculosidade e figura entre os líderes do PCC.

Ele possuía mandado de prisão preventiva emitido pela 5ª Vara Criminal de Anápolis, pelo crime de receptação. Entre os crimes em sua ficha, estão:

  • tráfico de drogas;
  • homicídios;
  • roubos;
  • porte ilegal de armas;
  • atuação em organização criminosa.

Após a prisão, Diego “Italiano” foi encaminhado à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi apresentado ao delegado Bruno Ferrari e permanece à disposição da Justiça.

Trabalho em conjunto

A ação foi fruto de trabalho de inteligência e troca de informações entre a 88ª CIPM, a CIPE/Mata Atlântica (CAEMA) e o 37° BPM/3° CRPM de Goiás. Natural de Anápolis (GO),

