POLÍCIA

Bárbaro: preso o homem acusado de matar morador de rua a pauladas

Crime ocorreu às vésperas do Natal na cidade de Juazeiro

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 16:21 h
Autor do crime foi localizado por agentes da Delegacia de Homicídios
Autor do crime foi localizado por agentes da Delegacia de Homicídios

Um homem foi preso na sexta-feira, 22, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, por equipes da Delegacia de Homicídios (DH), acusado de ser o autor do homicídio contra Flávio Santos Gonzaga.

O crime ocorreu no dia 24 de dezembro de 2024, quando o autor, pessoa em situação de rua, agrediu brutalmente a vítima, que também é morador de rua, com pauladas e golpes de faca após um desentendimento.

A ação criminosa foi registrada por câmeras da Secretaria da Segurança Pública (SSP) instaladas próximas ao local do fato, o que contribuiu para o avanço das investigações conduzidas pela DH de Juazeiro. Após diligências e análise técnica, a equipe da especializada conseguiu identificar e localizar o autor.

O homem teve o mandado de prisão cumprido, foi submetido aos exames periciais de praxe e está à disposição da Justiça.

