Feto é encontrado dentro de banheiro em escola municipal de Juazeiro

Um feto foi encontrado sem os sinais vitais dentro de uma sacola em uma escola municipal na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, na segunda-feira, 4. O feto foi localizado dentro do banheiro da unidade educacional.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Juazeiro) à Pessoa registrou a localização de um feto, sem sinais vitais no bairro Maringá, na manhã desta segunda-feira (4). Guias para remoção, perícia e necropsia foram expedidas. Diligências e oitivas irão contribuir no esclarecimento do fato.

A Secretaria de Educação de Juazeiro, através de nota, disse que "ao encontrar o feto envolvido em uma sacola, a gestora da unidade escolar acionou imediatamente a Polícia e a Seduc, prestando todas as informações necessárias.

Ainda de acordo com a secretaria, "em nenhum momento os estudantes tiveram contato ou visualizaram o feto, que foi removido da unidade escolar pelo Instituto Médico Legal."