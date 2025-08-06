Menu
POLÍCIA

Feto é encontrado dentro de banheiro em escola municipal de Juazeiro

Diligências serão realizadas pela Polícia Civil para identificar quem abandonou o feto

Por Bernardo Rego

06/08/2025 - 8:53 h
Caso vai ser investigado pela 1ª Delegacia Territorial
Caso vai ser investigado pela 1ª Delegacia Territorial -

Um feto foi encontrado sem os sinais vitais dentro de uma sacola em uma escola municipal na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, na segunda-feira, 4. O feto foi localizado dentro do banheiro da unidade educacional.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Juazeiro) à Pessoa registrou a localização de um feto, sem sinais vitais no bairro Maringá, na manhã desta segunda-feira (4). Guias para remoção, perícia e necropsia foram expedidas. Diligências e oitivas irão contribuir no esclarecimento do fato.

A Secretaria de Educação de Juazeiro, através de nota, disse que "ao encontrar o feto envolvido em uma sacola, a gestora da unidade escolar acionou imediatamente a Polícia e a Seduc, prestando todas as informações necessárias.

Ainda de acordo com a secretaria, "em nenhum momento os estudantes tiveram contato ou visualizaram o feto, que foi removido da unidade escolar pelo Instituto Médico Legal."

x