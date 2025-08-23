Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Preso mata policial a tiros e faz família refém após fugir da cadeia

Ocorrência foi registrada no fim da tarde desta sexta-feira (22)

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 17:24 h
Autor do crime estava foragido da Justiça do Pará
Autor do crime estava foragido da Justiça do Pará -

Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, que era policial civil, foi morto a tiros dentro da delegacia onde trabalhava na cidade de Laranjal do Jari, no Amapá, após um preso tomar a sua arma e efetuar os disparos. O crime aconteceu no fim da tarde de sexta-feira, 22.

Segundo informações da polícia, o agente chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito de ser o autor do crime, Lucas Nonato estava foragido da Justiça do Pará.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com a polícia, o homem fugiu em uma moto, invadiu uma casa e fez uma mulher e sua filha, de 10 anos, reféns. As duas foram libertadas na manhã deste sábado (23).

Leia Também:

Suspeito de mandar executar mulher é funcionário da Globo
Cocaína a domicílio: chefe de delivery de drogas é capturado na Bahia
Bárbaro: preso o homem acusado de matar morador de rua a pauladas

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) divulgou nota sobre a morte do policial.

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) e a Polícia Civil comunicam, com profundo pesar, o falecimento de um policial civil, ocorrido nesta sexta-feira, 22. O servidor foi lesionado por arma de fogo durante a apresentação de um preso na Delegacia de Laranjal do Jari e não resistiu aos ferimentos.

O autor do crime está cercado em uma residência, mantendo pessoas como reféns. A Polícia Militar isolou o lugar e a equipe de gerenciamento de crise iniciou o processo de negociação.

Trabalham ainda na ocorrência de forma integrada para controlar a situação, a CORE da Polícia Civil e o Grupo Tático Aéreo (GTA).

O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, Cézar Vieira, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Costa Júnior deslocam-se para a região sul do estado, a fim de acompanhar de perto o desdobramento da ocorrência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amapá homem preso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Autor do crime estava foragido da Justiça do Pará
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Autor do crime estava foragido da Justiça do Pará
Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

Autor do crime estava foragido da Justiça do Pará
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Autor do crime estava foragido da Justiça do Pará
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

x