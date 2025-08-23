Preso mata policial a tiros e faz família refém após fugir da cadeia

Autor do crime estava foragido da Justiça do Pará - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, que era policial civil, foi morto a tiros dentro da delegacia onde trabalhava na cidade de Laranjal do Jari, no Amapá, após um preso tomar a sua arma e efetuar os disparos. O crime aconteceu no fim da tarde de sexta-feira, 22.

Segundo informações da polícia, o agente chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito de ser o autor do crime, Lucas Nonato estava foragido da Justiça do Pará.

Ainda de acordo com a polícia, o homem fugiu em uma moto, invadiu uma casa e fez uma mulher e sua filha, de 10 anos, reféns. As duas foram libertadas na manhã deste sábado (23).

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) divulgou nota sobre a morte do policial.

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) e a Polícia Civil comunicam, com profundo pesar, o falecimento de um policial civil, ocorrido nesta sexta-feira, 22. O servidor foi lesionado por arma de fogo durante a apresentação de um preso na Delegacia de Laranjal do Jari e não resistiu aos ferimentos.

O autor do crime está cercado em uma residência, mantendo pessoas como reféns. A Polícia Militar isolou o lugar e a equipe de gerenciamento de crise iniciou o processo de negociação.

Trabalham ainda na ocorrência de forma integrada para controlar a situação, a CORE da Polícia Civil e o Grupo Tático Aéreo (GTA).

O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, Cézar Vieira, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Costa Júnior deslocam-se para a região sul do estado, a fim de acompanhar de perto o desdobramento da ocorrência.