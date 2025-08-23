CRIME ORGANIZADO
Cocaína a domicílio: chefe de delivery de drogas é capturado na Bahia
Durante a abordagem, o suspeito teria admitido a prática criminosa
Por Leilane Teixeira
O líder de um esquema de tráfico de drogas no formato delivery foi preso em flagrante esta sexta-feira, 22, em Feira de Santana.
Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas. As informações indicavam que o suspeito abastecia outros entregadores e realizava a distribuição de cocaína utilizando um carro particular.
Com base nos relatos, equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira) montaram uma operação e conseguiram localizar o homem, de 30 anos, no bairro Santa Mônica.
Segudo a polícia, durante a abordagem, o suspeito teria admitido a prática criminosa e foi conduzido para a sede da unidade especializada, onde o flagrante foi formalizado.
Apreensão
Na ação, os policiais apreenderam:
- 39 porções de cocaína já embaladas para comercialização;
- R$ 340 em espécie;
- um veículo utilizado nas entregas;
- um celular
- uma cédula de guarani paraguaio.
Todo o material foi encaminhado para perícia.
À disposição da Justiça
A Polícia Civil informou ainda que o investigado permanece custodiado e à disposição da Justiça.
A corporaão informou que as investigações seguem com o objetivo de identificar e prender outros possíveis integrantes do esquema de distribuição de drogas na região.
