Cocaína a domicílio: chefe de delivery de drogas é capturado na Bahia

Todo o material foi encaminhado para perícia

O líder de um esquema de tráfico de drogas no formato delivery foi preso em flagrante esta sexta-feira, 22, em Feira de Santana.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas. As informações indicavam que o suspeito abastecia outros entregadores e realizava a distribuição de cocaína utilizando um carro particular.

Com base nos relatos, equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira) montaram uma operação e conseguiram localizar o homem, de 30 anos, no bairro Santa Mônica.

Segudo a polícia, durante a abordagem, o suspeito teria admitido a prática criminosa e foi conduzido para a sede da unidade especializada, onde o flagrante foi formalizado.

Apreensão

Na ação, os policiais apreenderam:

39 porções de cocaína já embaladas para comercialização;

R$ 340 em espécie;

um veículo utilizado nas entregas;

um celular

uma cédula de guarani paraguaio.

Todo o material foi encaminhado para perícia.

À disposição da Justiça

A Polícia Civil informou ainda que o investigado permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A corporaão informou que as investigações seguem com o objetivo de identificar e prender outros possíveis integrantes do esquema de distribuição de drogas na região.