AÇÃO CRIMINOSA
Vídeo: criminosos arrombam loja com carro e levam celulares em 1 minuto
Ação foi flagrada por câmeras de segurança do local
Por Leilane Teixeira
Uma loja de celulares localizada no bairro de Castelo Branco, em Salvador, foi alvo de uma ação criminosa por um grupo criminoso na madrugada desta sexta-feira, 22.
Ao menos cinco homes agiram em conjunto e utilizaram um carro para arrombar o portão de entrada do estabelecimento. Em seguida, realizou o furto de dezenas de celulares e outro itens da loja.
Toda ação foi registrada por imagens de câmeras de segurança que o Portal A TARDE teve acesso. No vídeo, é o possível ver que os criminosos agiram com os rostos cobertos Além disso, mostra o momento exato em que o veículo colide com o portão, possibilitando a entrada rápida do grupo.
O alarme do sistema de segurança foi acionado quando o portão foi derrubado. Porém, os suspeitos permaneceram cerca de um minuto dentro da loja, roubando os itens e colocando na carroceria do veículo utilizado na ação. Ainda não há informaões do valor do prejuízo.
O que diz a políca?
A Polícia Militar informou que não foi acionada oficialmente para a ocorrência. No entanto, segundo uma fonte informou ao Portal A TARDE, "os agentes foram ao local e estão tentando loacalizar os criminosos com rondas na região".
Até o momento, os criminosos ainda não foram indetificados, nem o carrro utilizado na ocorrência.
