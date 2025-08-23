Vídeo: criminosos arrombam loja com carro e levam celulares em 1 minuto

Ação foi registrada por câmeras de segurança - Foto: Reprodução redes sociais

Uma loja de celulares localizada no bairro de Castelo Branco, em Salvador, foi alvo de uma ação criminosa por um grupo criminoso na madrugada desta sexta-feira, 22.

Ao menos cinco homes agiram em conjunto e utilizaram um carro para arrombar o portão de entrada do estabelecimento. Em seguida, realizou o furto de dezenas de celulares e outro itens da loja.

Toda ação foi registrada por imagens de câmeras de segurança que o Portal A TARDE teve acesso. No vídeo, é o possível ver que os criminosos agiram com os rostos cobertos Além disso, mostra o momento exato em que o veículo colide com o portão, possibilitando a entrada rápida do grupo.

O alarme do sistema de segurança foi acionado quando o portão foi derrubado. Porém, os suspeitos permaneceram cerca de um minuto dentro da loja, roubando os itens e colocando na carroceria do veículo utilizado na ação. Ainda não há informaões do valor do prejuízo.

O que diz a políca?

A Polícia Militar informou que não foi acionada oficialmente para a ocorrência. No entanto, segundo uma fonte informou ao Portal A TARDE, "os agentes foram ao local e estão tentando loacalizar os criminosos com rondas na região".

Até o momento, os criminosos ainda não foram indetificados, nem o carrro utilizado na ocorrência.