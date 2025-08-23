Menu
POLÍCIA
DENTRO DE CASA

Vizinhos são encontrados mortos em destino turístico da Bahia

Ambos foram econtrados mortos dentro de casa com sinais de violência

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/08/2025 - 7:48 h
Leandro Nerys dos Santos, de 34 anos, e Rafael Santana de Jesus, de 36
Leandro Nerys dos Santos, de 34 anos, e Rafael Santana de Jesus, de 36 -

Dois homens foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira, 22, dentro de casa com sinais de violência, no bairro Ponta Grande, em Porto Seguro, destino turístico no extremo sul da Bahia.

Os homens foram identificados como Leandro Nerys dos Santos, de 34 anos, que trabalhava como vendedor, e Rafael Santana de Jesus, de 36 anos, recepcionista de um hotel da região.

As vítimas, que eram vizinhas, foram encontradas em casas diferentes, mas no mesmo bairro. Ambos apresentavam sinais de agressão.

Como cada um foi encontrado?

  • Leandro - o corpo de Leandro foi localizado por familiares e amigos que estranharam sua ausência no trabalho e decidiram ir até sua casa. Ao entrarem no imóvel, encontraram o homem já sem vida, com indícios de que teria sido asfixiado.
  • Rafael - pouco depois, o corpo foi encontrado em sua residência vizinha, apresentando marcas de espancamento

Investigação

Segundo a Polícia Civil, os celulares das vítias não foram encontrados nas casas, mas não há indícios de arrombamento nas residências.

Rafael Santana será enterrado em sua cidade natal, Coaraci, enquanto Leandro Nerys será velado e sepultado em Porto Seguro.

A Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar a perícia e encaminhar os corpos ao Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação.

