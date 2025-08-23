Suspeito de mandar executar mulher é funcionário da Globo

Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22 - Foto: Reprodução

O homem suspeito de mandar executar uma mulher com 13 tiros na Zona Oeste do Rio de Janeiro é funcionário da Globo.

Segundo a Policia Civil, Diogo da Silva Marques, de 36 anos, conhecido como Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22, enquanto trabalhava como assistente de fotógrafo nos estúdios da emissora.

Ainda de acordo com as investigações, o homem vinha pressionando a vítima para pagar uma dívida e mesmo após alguns pagamentos, ele teria decidido matá-la. Na delegacia, Diogo confirmou o empréstimo à mulher e que realizou ameaças. No entanto, ele negou que tenha mandado executá-la.

Após a prisão, a Globo informou que desligou o funcionário. Já a vítima, baleada na frente do marido e das duas filhas, segue internada em estado gravíssimo.

O crime

A mulher foi baleada 13 vezes durante uma tentativa de execução na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a quarta-feira, 20. A vítima foi levada para o Hospital municipal Albert Schweitzer, onde está em estado gravíssimo.

O crime aconteceu quando a vítima se preparava para sair de casa com o marido e as filhas e imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. Enquanto o pai trancava o portão, as meninas se posicionavam para entrar no carro, e a mulher já havia se sentado no banco do carona.

Segundos depois, um sedã preto parou ao lado do veículo da família. Um homem de preto, usando touca, óculos escuros e luvas, desceu do banco traseiro e abriu fogo. Após o crime, o homem que estava junto da mulher empurra as crianças para dentro da casa, de onde saem mais dois homens, visualmente assustados com o ocorrido.