Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Suspeito de mandar executar mulher é funcionário da Globo

Vítima recebeu 13 tiros na frete do marido e filhas; ela segue em estado grave

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/08/2025 - 15:00 h
Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22
Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22 -

O homem suspeito de mandar executar uma mulher com 13 tiros na Zona Oeste do Rio de Janeiro é funcionário da Globo.

Segundo a Policia Civil, Diogo da Silva Marques, de 36 anos, conhecido como Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22, enquanto trabalhava como assistente de fotógrafo nos estúdios da emissora.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com as investigações, o homem vinha pressionando a vítima para pagar uma dívida e mesmo após alguns pagamentos, ele teria decidido matá-la. Na delegacia, Diogo confirmou o empréstimo à mulher e que realizou ameaças. No entanto, ele negou que tenha mandado executá-la.

Após a prisão, a Globo informou que desligou o funcionário. Já a vítima, baleada na frente do marido e das duas filhas, segue internada em estado gravíssimo.

Leia Também:

Mulher é baleada 13 vezes em tentativa de execução
Forças da Segurança prendem 62 pessoas por dia na Bahia
Cocaína a domicílio: chefe de delivery de drogas é capturado na Bahia

O crime

A mulher foi baleada 13 vezes durante uma tentativa de execução na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a quarta-feira, 20. A vítima foi levada para o Hospital municipal Albert Schweitzer, onde está em estado gravíssimo.

O crime aconteceu quando a vítima se preparava para sair de casa com o marido e as filhas e imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. Enquanto o pai trancava o portão, as meninas se posicionavam para entrar no carro, e a mulher já havia se sentado no banco do carona.

Segundos depois, um sedã preto parou ao lado do veículo da família. Um homem de preto, usando touca, óculos escuros e luvas, desceu do banco traseiro e abriu fogo. Após o crime, o homem que estava junto da mulher empurra as crianças para dentro da casa, de onde saem mais dois homens, visualmente assustados com o ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agiota Agiotagem Funcionário da Globo Globo Mulher baleada Polícia Civil Rio de Janeiro Tentativa de Homicídio ZONA OESTE

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22
Play

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

Diogo Marley, é agiota e foi preso nessa sexta-feira, 22
Play

Mulher é presa após perseguir colega de faculdade em Salvador

x