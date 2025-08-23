Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Mulher é baleada 13 vezes em tentativa de execução

Vítima está em estado gravíssimo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/08/2025 - 13:30 h
Crime foi registrado por câmeras de segurança
Crime foi registrado por câmeras de segurança -

Uma mulher foi baleada 13 vezes durante uma tentativa de execução na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi levada para o Hospital municipal Albert Schweitzer, onde está em estado gravíssimo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação às 13h de quarta-feira, 20. O crime aconteceu quando a vítima se preparava para sair de casa com o marido e as filhas. Enquanto o pai trancava o portão, as meninas se posicionavam para entrar no carro, e a mulher já havia se sentado no banco do carona.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundos depois, um sedã preto parou ao lado do veículo da família. Um homem de preto, usando touca, óculos escuros e luvas, desceu do banco traseiro e abriu fogo. Após o crime, o homem que estava junto da mulher empurra as crianças para dentro da casa, de onde saem mais dois homens, visualmente assustados com o ocorrido.

Leia Também:

Forças da Segurança prendem 62 pessoas por dia na Bahia
Cocaína a domicílio: chefe de delivery de drogas é capturado na Bahia
Vídeo: criminosos arrombam loja com carro e levam celulares em 1 minuto

Vítima de emboscada

A polícia afirma que a mulher foi vítima de emboscada. Os bandidos aguardaram a vítima sair de uma casa para realizar a tentativa de homicídio.

Segundo s investigações, a emboscada foi levantada pela polícia porque 14 segundos após ela entrar em um Renault Duster, que estava estacionado no local, um carro preto parou ao lado do primeiro veículo.

Em seguida, um bandido, que usava luvas, capuz e óculos, desceu do automóvel e fez 13 disparos de pistola contra a vítima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

emboscada Hospital Albert Schweitzer investigação policial Mulher baleada Rio de Janeiro Tentativa de Homicídio ZONA OESTE

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime foi registrado por câmeras de segurança
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Crime foi registrado por câmeras de segurança
Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

Crime foi registrado por câmeras de segurança
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Crime foi registrado por câmeras de segurança
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

x