Mulher é baleada 13 vezes em tentativa de execução

Crime foi registrado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução redes sociais

Uma mulher foi baleada 13 vezes durante uma tentativa de execução na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi levada para o Hospital municipal Albert Schweitzer, onde está em estado gravíssimo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação às 13h de quarta-feira, 20. O crime aconteceu quando a vítima se preparava para sair de casa com o marido e as filhas. Enquanto o pai trancava o portão, as meninas se posicionavam para entrar no carro, e a mulher já havia se sentado no banco do carona.

Segundos depois, um sedã preto parou ao lado do veículo da família. Um homem de preto, usando touca, óculos escuros e luvas, desceu do banco traseiro e abriu fogo. Após o crime, o homem que estava junto da mulher empurra as crianças para dentro da casa, de onde saem mais dois homens, visualmente assustados com o ocorrido.

Vítima de emboscada

A polícia afirma que a mulher foi vítima de emboscada. Os bandidos aguardaram a vítima sair de uma casa para realizar a tentativa de homicídio.

Segundo s investigações, a emboscada foi levantada pela polícia porque 14 segundos após ela entrar em um Renault Duster, que estava estacionado no local, um carro preto parou ao lado do primeiro veículo.

Em seguida, um bandido, que usava luvas, capuz e óculos, desceu do automóvel e fez 13 disparos de pistola contra a vítima.