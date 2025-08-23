COMBATE AO CRIME
Forças da Segurança prendem 62 pessoas por dia na Bahia
Mais de 14 mil prisões foram realizadas no estado em 2025
Por Redação
Entre janeiro e agosto de 2025, a Bahia registrou uma média de 62 criminosos presos diariamente, totalizando 14.260 capturados no período. Segundo a Secretaria de Seguraça Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), a ação é resultado de uma atuação integrada das forças de segurança estaduais e federais.
Ainda de acordo com a pasta, a "intensificação do policiamento nas ruas, somada ao fortalecimento das ações de inteligência, tem sido decisiva para o enfrentamento à criminalidade". Entre os detidos estão:
- homicidas;
- traficantes;
- estelionatários;
- assaltantes;
- acusados de crimes sexuais.
Operações
Nos últimos cinco dias, três grandes operações mobilizaram a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Polícia Federal e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA). São elas:
- Operação Vita
- Operação Força Total
- Operação Intervenção
Essas ações, coordenadas pela SSP, resultaram na prisão de 158 integrantes de facções criminosas.
O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou o papel da inteligência policial na localização de líderes de organizações criminosas: “Em pouco mais de dois anos e meio conseguimos localizar mais de 200 chefes de facções, não apenas na Bahia, mas também em outros 17 estados do país”, afirmou.
Werner ressaltou ainda a importância da integração entre os diferentes órgãos de segurança. “Estamos atuando de forma conjunta, compartilhando informações, equipamentos e estratégias. Essa união de esforços é essencial para enfraquecer o crime organizado”, concluiu.
