COMBATE AO CRIME

Forças da Segurança prendem 62 pessoas por dia na Bahia

Mais de 14 mil prisões foram realizadas no estado em 2025

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 11:31 h
Ações coordenadas pela SSP resultaram na prisão de 158 integrantes de facções criminosas
Ações coordenadas pela SSP resultaram na prisão de 158 integrantes de facções criminosas -

Entre janeiro e agosto de 2025, a Bahia registrou uma média de 62 criminosos presos diariamente, totalizando 14.260 capturados no período. Segundo a Secretaria de Seguraça Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), a ação é resultado de uma atuação integrada das forças de segurança estaduais e federais.

Ainda de acordo com a pasta, a "intensificação do policiamento nas ruas, somada ao fortalecimento das ações de inteligência, tem sido decisiva para o enfrentamento à criminalidade". Entre os detidos estão:

  • homicidas;
  • traficantes;
  • estelionatários;
  • assaltantes;
  • acusados de crimes sexuais.

Operações

Nos últimos cinco dias, três grandes operações mobilizaram a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Polícia Federal e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA). São elas:

  • Operação Vita
  • Operação Força Total
  • Operação Intervenção

Essas ações, coordenadas pela SSP, resultaram na prisão de 158 integrantes de facções criminosas.

Ações coordenadas pela SSP resultaram na prisão de 158 integrantes de facções criminosas
Ações coordenadas pela SSP resultaram na prisão de 158 integrantes de facções criminosas | Foto: Divulgação SSP-BA

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou o papel da inteligência policial na localização de líderes de organizações criminosas: “Em pouco mais de dois anos e meio conseguimos localizar mais de 200 chefes de facções, não apenas na Bahia, mas também em outros 17 estados do país”, afirmou.

Werner ressaltou ainda a importância da integração entre os diferentes órgãos de segurança. “Estamos atuando de forma conjunta, compartilhando informações, equipamentos e estratégias. Essa união de esforços é essencial para enfraquecer o crime organizado”, concluiu.

