Forças da Segurança prendem 62 pessoas por dia na Bahia

Entre janeiro e agosto de 2025, a Bahia registrou uma média de 62 criminosos presos diariamente, totalizando 14.260 capturados no período. Segundo a Secretaria de Seguraça Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), a ação é resultado de uma atuação integrada das forças de segurança estaduais e federais.

Ainda de acordo com a pasta, a "intensificação do policiamento nas ruas, somada ao fortalecimento das ações de inteligência, tem sido decisiva para o enfrentamento à criminalidade". Entre os detidos estão:

homicidas;

traficantes;

estelionatários;

assaltantes;

acusados de crimes sexuais.

Operações

Nos últimos cinco dias, três grandes operações mobilizaram a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, Polícia Federal e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/BA). São elas:

Operação Vita

Operação Força Total

Operação Intervenção

Essas ações, coordenadas pela SSP, resultaram na prisão de 158 integrantes de facções criminosas.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou o papel da inteligência policial na localização de líderes de organizações criminosas: “Em pouco mais de dois anos e meio conseguimos localizar mais de 200 chefes de facções, não apenas na Bahia, mas também em outros 17 estados do país”, afirmou.

Werner ressaltou ainda a importância da integração entre os diferentes órgãos de segurança. “Estamos atuando de forma conjunta, compartilhando informações, equipamentos e estratégias. Essa união de esforços é essencial para enfraquecer o crime organizado”, concluiu.