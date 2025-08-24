Mortes em Ilhéus: suspeitos de assassinar mulheres são identificados

Mulheres desapareceram na sexta-feira, 15, e foram encontradas mortas no sábado, 16 - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil da Bahia identificou quatro possíveis suspeitos de envolvimento nas mortes de Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento e Mariana Bastos, encontradas mortas em Ilhéus, no sul do estado.

As diligências apontaram a possibilidade de mais de uma pessoa envolvida no crime, no entanto, eles não foram presos ainda. Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil explicou que os quatro foram ouvidos, encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e só depois das análises periciais que será possível confirmar se eles têm envolvimento ou não.

"Nos últimos dias, quatro pessoas foram interrogadas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passaram por exames periciais para identificação criminal, análise genética, confronto de digitais e exame de lesões. Os laudos estão sendo concluídos e serão fundamentais para o avanço das investigações", diz a PC.



A principal linha de apuração é de triplo homicídio, cometido por pessoas que podem ter se escondido na mata próxima ao local. A polícia também considera que os responsáveis tenham usado imóveis da região como rota de fuga.

"Uma Força-Tarefa foi criada e atua em diligência contínua para elucidar o crime. Familiares e pessoas próximas já foram ouvidas, e imagens de 15 câmeras de segurança da região estão sendo analisadas".

Relembre o crime

As três desapareceram no dia 15 de agosto, após saírem para passear com um cachorro na Praia dos Milionários, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. No dia seguinte, os corpos foram localizados em uma área de vegetação em frente à praia.

Os corpos foram encontrados por quatro jovens da igreja frequentada por duas das vítimas. De acordo com a investigação, os corpos apresentavam ferimentos semelhantes, principalmente na região do pescoço, provocados por facadas e cortes de vidro.

A semelhança das lesões sugere que todas as vítimas foram atacadas pelo mesmo agressor. Ainda assim, a polícia não descarta a possibilidade de mais de uma pessoa ter participado do crime.

As autoridades analisaram imagens de 15 câmeras na região, mas os equipamentos apresentavam pontos cegos e não mostraram os suspeitos. O cachorro que estava com as mulheres foi encontrado vivo, amarrado a uma árvore próximo aos corpos.

Apesar da violência dos ataques, a polícia descartou latrocínio, já que as vítimas não carregavam objetos de valor e nada foi levado. Não há indícios de violência sexual.

Quem eram as vítimas?