Padre é preso suspeito de abuso sexual contra adolescentes vulneráveis

Padre foi afastado das funções eclesiásticas no dia 14 de agosto - Foto: Fábio Dias | EPR

Foi preso na manhã deste domingo, 24, um padre de 41 anos suspeito de abusar sexualmente de jovens de uma comunidade católica e de adolescentes em situação de vulnerabilidade. A prisão aconteceu na cidade de Cascavel no oeste do Paraná.

O religioso, cujo nome não foi divulgado, foi preso por policiais do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA), que também cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, o religioso está sendo investigado desde o dia 16 de junho e 11 pessoas já foram ouvidas no inquérito. Dentre elas, três vitimas foram identificadas, sendo uma adolescente na época do crime e dois adultos.

De acordo com a corporação, o padre estava tentando entrar em contato de forma insistente com vítimas e testemunhas e, por isso, foi necessário decretar a prisão temporária dele.

Segundo a polícia, o padre possui um “padrão de comportamento predatório” desde 2010, quando ainda era seminarista. Na época, ele tentou abusar de outro seminarista.

A polícia informou que a maioria das vítimas eram jovens envolvidos em atividades religiosas. A investigação ainda apurou que ele atraía adolescentes em situação de vulnerabilidade social com ofertas de dinheiro, viagens, presentes e convites para pernoitar na casa dele.

Conforme a polícia, também foram identificadas irregularidades na gestão financeira da paróquia onde o padre atuou com pároco até o fim de 2024.

Na investigação, a polícia também descobriu que ele oferecia “terapias complementares” em um consultório próprio, praticando o exercício ilegal da medicina.

De acordo com a Civil, após o aparecimento das primeiras evidencias dos casos de abuso, o padre foi afastado das funções eclesiásticas no dia 14 de agosto.