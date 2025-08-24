Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Padre é preso suspeito de abuso sexual contra adolescentes vulneráveis

Religioso é investigado desde o dia 16 de junho deste ano

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 16:27 h
Padre foi afastado das funções eclesiásticas no dia 14 de agosto
Padre foi afastado das funções eclesiásticas no dia 14 de agosto

Foi preso na manhã deste domingo, 24, um padre de 41 anos suspeito de abusar sexualmente de jovens de uma comunidade católica e de adolescentes em situação de vulnerabilidade. A prisão aconteceu na cidade de Cascavel no oeste do Paraná.

O religioso, cujo nome não foi divulgado, foi preso por policiais do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA), que também cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele.

Segundo a polícia, o religioso está sendo investigado desde o dia 16 de junho e 11 pessoas já foram ouvidas no inquérito. Dentre elas, três vitimas foram identificadas, sendo uma adolescente na época do crime e dois adultos.

De acordo com a corporação, o padre estava tentando entrar em contato de forma insistente com vítimas e testemunhas e, por isso, foi necessário decretar a prisão temporária dele.

Segundo a polícia, o padre possui um “padrão de comportamento predatório” desde 2010, quando ainda era seminarista. Na época, ele tentou abusar de outro seminarista.

A polícia informou que a maioria das vítimas eram jovens envolvidos em atividades religiosas. A investigação ainda apurou que ele atraía adolescentes em situação de vulnerabilidade social com ofertas de dinheiro, viagens, presentes e convites para pernoitar na casa dele.

Conforme a polícia, também foram identificadas irregularidades na gestão financeira da paróquia onde o padre atuou com pároco até o fim de 2024.

Na investigação, a polícia também descobriu que ele oferecia “terapias complementares” em um consultório próprio, praticando o exercício ilegal da medicina.

De acordo com a Civil, após o aparecimento das primeiras evidencias dos casos de abuso, o padre foi afastado das funções eclesiásticas no dia 14 de agosto.

