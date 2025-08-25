BARREIRAS
Mais de 20 kg de cocaína são apreendidos durante operação em Barreiras
Ação foi realizada pelas Polícias Militar, Federal e Rodoviária
Por Redação
Um ponto de armazenamento de entorpecentes no bairro da Nova Conquista, na cidade de Barreiras, na Região Oeste da Bahia, foi desarticulado pelas Polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal, na tarde deste domingo, 24.
De acordo com as forças policiais, o flagrante aconteceu através de equipes das Forças Estadual e Federais da Segurança Pública. No local, foram apreendidos 27 kg de cocaína divididos em tabletes.
Após varreduras, as equipes encontraram também no imóvel uma pistola, revólver, carregador, munições, balança, entre outros itens.
As ações continuam reforçadas, visando a localização e captura dos traficantes responsáveis pelos materiais ilícitos.
