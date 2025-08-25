Menu
HOME > POLÍCIA
BARREIRAS

Mais de 20 kg de cocaína são apreendidos durante operação em Barreiras

Ação foi realizada pelas Polícias Militar, Federal e Rodoviária

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 7:05 h
Pistola e revólver também foram encontrados no imóvel
Pistola e revólver também foram encontrados no imóvel

Um ponto de armazenamento de entorpecentes no bairro da Nova Conquista, na cidade de Barreiras, na Região Oeste da Bahia, foi desarticulado pelas Polícias Militar, Federal e Rodoviária Federal, na tarde deste domingo, 24.

De acordo com as forças policiais, o flagrante aconteceu através de equipes das Forças Estadual e Federais da Segurança Pública. No local, foram apreendidos 27 kg de cocaína divididos em tabletes.

Leia Também:

Vulgo Italiano: líder do PCC na Bahia é capturado em ação policial
Mortes em Ilhéus: suspeitos de assassinar mulheres são identificados
Preso mata policial a tiros e faz família refém após fugir da cadeia

Após varreduras, as equipes encontraram também no imóvel uma pistola, revólver, carregador, munições, balança, entre outros itens.

As ações continuam reforçadas, visando a localização e captura dos traficantes responsáveis pelos materiais ilícitos.

Tags:

barreiras Cocaína tráfico de drogas

Ver todas

x