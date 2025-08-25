POLÍCIA
Idoso é preso após dar comida envenenada para cachorros comerem
Quatro animais morreram, o idoso de 82 anos ainda responderá por corrupção ao tentar subornar os policiais
Um idoso de 82 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, após envenenar quatro cachorros de rua neste domingo, 24, no interior de Alagoas. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Os animais morreram.
Os registros mostram o homem se aproximando dos animais com uma sacola, que o mesmo joga aos cachorros. Nela havia ração misturada com veneno. Enquanto eles se alimentavam, idoso foi ao outro lado da rua e seguiu olhando para ter certeza de que os animais estavam comendo.
Segundo as investigações, os animais morreram após consumirem a comida envenenada.
"Esse crime causou grande repercussão na cidade. Nós da Polícia Civil, justamente de guardas municipais aqui da cidade, iniciamos diligências no intuito de tentar identificar e localizar este indivíduo. Pouco tempo depois, foi possível saber quem era o homem, iniciamos diligências tentando localizá-lo", disse Diogo Martins, chefe de operações da Delegacia Regional.
O idoso foi encontrado nas proximidades de onde o crime foi cometido ainda com as roupas que aparecem no vídeo. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, onde foi registrado o flagrante de maus-tratos.
Durante o procedimento, o idoso ainda tentou oferecer R$ 5 mil aos policiais para que não fosse preso, o que culminou em uma segunda acusação, desta vez por corrupção ativa.
O acusado segue detido e está à disposição da Justiça para uma audiência de custódia.
