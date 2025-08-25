Idoso é preso após dar comida envenenada para cachorros comerem

Idoso joga sacola com ração envenenada para cachorros - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um idoso de 82 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, após envenenar quatro cachorros de rua neste domingo, 24, no interior de Alagoas. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Os animais morreram.

Os registros mostram o homem se aproximando dos animais com uma sacola, que o mesmo joga aos cachorros. Nela havia ração misturada com veneno. Enquanto eles se alimentavam, idoso foi ao outro lado da rua e seguiu olhando para ter certeza de que os animais estavam comendo.

Segundo as investigações, os animais morreram após consumirem a comida envenenada.

"Esse crime causou grande repercussão na cidade. Nós da Polícia Civil, justamente de guardas municipais aqui da cidade, iniciamos diligências no intuito de tentar identificar e localizar este indivíduo. Pouco tempo depois, foi possível saber quem era o homem, iniciamos diligências tentando localizá-lo", disse Diogo Martins, chefe de operações da Delegacia Regional.

O idoso foi encontrado nas proximidades de onde o crime foi cometido ainda com as roupas que aparecem no vídeo. Ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, onde foi registrado o flagrante de maus-tratos.

Durante o procedimento, o idoso ainda tentou oferecer R$ 5 mil aos policiais para que não fosse preso, o que culminou em uma segunda acusação, desta vez por corrupção ativa.

O acusado segue detido e está à disposição da Justiça para uma audiência de custódia.