POLÍCIA
Carro de professor é alvejado após denúncia de abuso contra alunos
Professor de música teve veículo atingido por cerca de dez disparos
Por Redação
Um professor de 49 anos, investigado por estupro de vulnerável contra crianças em uma escola municipal de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, teve seu carro atingido por cerca de dez tiros na noite de sábado, 23.
O ataque ocorreu após denúncias de abuso sexual envolvendo ao menos três alunos da escola onde o professor leciona música.
Segundo a Polícia Militar ao G1, o veículo foi atingido no Bairro Jardim Centro, com disparos que acertaram portas, capô, teto e vidros. Próximo ao local, foram encontrados estojos e projéteis de calibre 9 mm, e a polícia acredita que os tiros tenham partido de um apartamento vizinho.
Leia Também:
Durante as buscas, os militares identificaram o possível atirador, um homem de 40 anos, que estava embriagado e resistiu à abordagem. No apartamento do suspeito, foram apreendidas cápsulas deflagradas, carregadores, uma pistola calibre 9 mm desmontada, munições intactas e porções de maconha e cocaína.
O homem foi preso, passou por avaliação médica e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes