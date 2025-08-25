Carro de professor é alvejado após denúncia de abuso contra alunos

Denúncias de abuso sexual envolvia ao menos três alunos - Foto: Reprodução

Um professor de 49 anos, investigado por estupro de vulnerável contra crianças em uma escola municipal de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, teve seu carro atingido por cerca de dez tiros na noite de sábado, 23.

O ataque ocorreu após denúncias de abuso sexual envolvendo ao menos três alunos da escola onde o professor leciona música.

Segundo a Polícia Militar ao G1, o veículo foi atingido no Bairro Jardim Centro, com disparos que acertaram portas, capô, teto e vidros. Próximo ao local, foram encontrados estojos e projéteis de calibre 9 mm, e a polícia acredita que os tiros tenham partido de um apartamento vizinho.

Durante as buscas, os militares identificaram o possível atirador, um homem de 40 anos, que estava embriagado e resistiu à abordagem. No apartamento do suspeito, foram apreendidas cápsulas deflagradas, carregadores, uma pistola calibre 9 mm desmontada, munições intactas e porções de maconha e cocaína.

O homem foi preso, passou por avaliação médica e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.