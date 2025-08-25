Mulher morre após colisão entre motocicleta e carro na Bahia

Daiane da Mota Anunciação,de 39 anos, - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma motociclista de 39 anos, identificada como Daiane da Mota Anunciação, morreu no sábado, 23, após colidir com um carro na BA‑411, no trecho entre Ichu e Candeal, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu enquanto Daiane seguia em direção a Ichu, e a motocicleta ficou totalmente destruída. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a TV Subaé, Daiane morava no povoado de Licuri, em Ichu, e deixou um filho de 11 anos. O sepultamento aconteceu no domingo, 24, no cemitério municipal de Ichu.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.