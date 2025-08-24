Jovem de 22 anos é morto a tiros durante cavalgada em cidade da Bahia

Mailson Borges Lopes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Mailson Borges Lopes, de 22 anos, foi morto a tiros no sábado, 23, enquanto participava de uma cavalgada que aconteceu na cidade de São Gonçalo dos Campos, a cerca de 20 km de Feira de Santana.

Segundo testemunhas, o crime teria acontecido após uma discussão, tese que não foi confirmada pela polícia. Ainda segundo a Civil, nenhum suspeito do crime foi preso.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mailson completaria 23 anos no dia 6 de setembro. O corpo do jovem foi sepultado neste domingo em São Gonçalo dos Campos.

De acordo com a polícia, há um indicativo da autoria do crime e o suspeito está sendo procurado.