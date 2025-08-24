BAHIA
Jovem de 22 anos é morto a tiros durante cavalgada em cidade da Bahia
Crime aconteceu em São Gonçalo dos Campos a cerca a 20 km de Feira de Santana
Por Bernardo Rego
Um homem identificado como Mailson Borges Lopes, de 22 anos, foi morto a tiros no sábado, 23, enquanto participava de uma cavalgada que aconteceu na cidade de São Gonçalo dos Campos, a cerca de 20 km de Feira de Santana.
Segundo testemunhas, o crime teria acontecido após uma discussão, tese que não foi confirmada pela polícia. Ainda segundo a Civil, nenhum suspeito do crime foi preso.
Mailson completaria 23 anos no dia 6 de setembro. O corpo do jovem foi sepultado neste domingo em São Gonçalo dos Campos.
De acordo com a polícia, há um indicativo da autoria do crime e o suspeito está sendo procurado.
