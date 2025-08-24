Menu
HOME > BAHIA
INSPEÇÃO ANUAL

Vistorias de táxis em Salvador começam nesta segunda-feira

Pelo menos 7 mil autorizatários devem realizar a inspeção anual obrigatória

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 15:51 h
Processo de vistoria foi descentralizado, e não vai ser mais realizado pela Semob, mas por intermédio de Instituições Técnicas Licenciadas
Taxistas de Salvador credenciados pela Prefeitura devem ficar atentos ao período da vistoria obrigatória exigido pela Secretaria de Mobilidade (Semob), por intermédio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae).

A partir desta segunda-feira, 25, pelo menos 7 mil autorizatários devem realizar a inspeção anual obrigatória.

Este ano, o processo de vistoria foi descentralizado, e não vai ser mais realizado pela Semob, mas através de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), credenciadas pela pasta.

Para passar pelo procedimento, o autorizatário deve solicitar a liberação da inspeção veicular por meio do portal Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

Vai ser necessário anexar a documentação exigida, como carteira de habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV e licenciamento atualizado.

Após a liberação, o permissionário deve comparecer à ITL para a realização da inspeção veicular. Não vai haver alterações nos valores para a vistoria, permanecendo os valores que já eram praticados pela Semob – R$117,79 para o período atual e R$176,68 para os veículos que estiverem com o procedimento atrasado.

O laudo técnico com o resultado será enviado pela ITL diretamente para a Cotae, em formato digital. Os veículos reprovados na inspeção, terão até 30 dias para regularizar a situação.

“É importante que os taxistas realizem a vistoria para se manter regularizados, garantindo mais segurança aos usuários, além de evitar problemas com a fiscalização”, destaca o secretário de mobilidade, Pablo Souza. As vistorias seguem até o dia 19 de outubro, e os autorizatários devem estar atentos aos prazos para cada alvará.

Período e Alvarás

25/08/2025 a 31/08/2025 - 0001 a 0885

01/09/2025 a 07/09/2025 - 0886 a 1770

08/09/2025 a 14/09/2025 - 1771 a 2655

15/09/2025 a 21/09/2025 - 2656 a 3540

22/09/2025 a 28/09/2025 - 3541 a 4425

29/09/2025 a 05/10/2025 - 4426 a 5309

06/10/2025 a 12/10/2025 - 5310 a 6194

13/09/2025 a 19/10/2025 - 6195 a 7083

x