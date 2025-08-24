Vistorias de táxis em Salvador começam nesta segunda-feira

Processo de vistoria foi descentralizado, e não vai ser mais realizado pela Semob, mas por intermédio de Instituições Técnicas Licenciadas - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Taxistas de Salvador credenciados pela Prefeitura devem ficar atentos ao período da vistoria obrigatória exigido pela Secretaria de Mobilidade (Semob), por intermédio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae).

A partir desta segunda-feira, 25, pelo menos 7 mil autorizatários devem realizar a inspeção anual obrigatória.

Este ano, o processo de vistoria foi descentralizado, e não vai ser mais realizado pela Semob, mas através de Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), credenciadas pela pasta.

Para passar pelo procedimento, o autorizatário deve solicitar a liberação da inspeção veicular por meio do portal Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

Vai ser necessário anexar a documentação exigida, como carteira de habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV e licenciamento atualizado.

Após a liberação, o permissionário deve comparecer à ITL para a realização da inspeção veicular. Não vai haver alterações nos valores para a vistoria, permanecendo os valores que já eram praticados pela Semob – R$117,79 para o período atual e R$176,68 para os veículos que estiverem com o procedimento atrasado.

O laudo técnico com o resultado será enviado pela ITL diretamente para a Cotae, em formato digital. Os veículos reprovados na inspeção, terão até 30 dias para regularizar a situação.

“É importante que os taxistas realizem a vistoria para se manter regularizados, garantindo mais segurança aos usuários, além de evitar problemas com a fiscalização”, destaca o secretário de mobilidade, Pablo Souza. As vistorias seguem até o dia 19 de outubro, e os autorizatários devem estar atentos aos prazos para cada alvará.

Período e Alvarás

25/08/2025 a 31/08/2025 - 0001 a 0885

01/09/2025 a 07/09/2025 - 0886 a 1770

08/09/2025 a 14/09/2025 - 1771 a 2655

15/09/2025 a 21/09/2025 - 2656 a 3540

22/09/2025 a 28/09/2025 - 3541 a 4425

29/09/2025 a 05/10/2025 - 4426 a 5309

06/10/2025 a 12/10/2025 - 5310 a 6194

13/09/2025 a 19/10/2025 - 6195 a 7083