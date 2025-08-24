Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACUSAÇÃO

Moraes é acusado por Carlos e Eduardo Bolsonaro de "ordenar assalto"

Parlamentares disseram que assaltantes buscavam por dinheiro que supostamente teria sido enviado por Jair Bolsonaro

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 15:29 h
Irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro
Irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro -

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL/SP) publicou neste domingo, 24, um vídeo via redes sociais sobre o assalto na casa da mãe e dos avós, no município de Resende, no Rio de Janeiro.

O parlamentar insinuou que a culpa seria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Contenção de terreno do Mercado Livre desaba em Simões Filho
Banco do Brasil denuncia Eduardo Bolsonaro à CGU
Ginástica rítmica: Brasil conquista prata inédita em Mundial

Ordens de Moraes? Até onde vai a sede de vingança desse homem? Até onde irá a obediência cega de policiais que cumprem suas ordens sem questionar? Hoje agradeço a Deus por eles estarem vivos”, disse Eduardo na rede social X.

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), irmão de Eduardo, também se manifestou via redes sociais.

"Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto. Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, disse o senador.

De acordo com os parlamentares, os assaltantes buscavam por um dinheiro que supostamente teria sido enviado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a casa dos familiares, não encontrando nada, levaram celulares e joias. O assalto durou cerca de uma hora.

Uma cena de terror que nenhuma família deveria passar. E tudo isso acontece depois dos vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõem nossos familiares como alvos simples”, disse Eduardo.

Ele questionou, ainda, quem está por trás do assalto. Flávio Bolsonaro afirmou que as devidas providências já foram tomadas e, em breve, os criminosos devem ser encontrados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acusação Alexandre de Moraes assalto Carlos Bolsonaro eduardo bolsonaro Jair Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Irmãos Carlos e Eduardo Bolsonaro
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

x