Ginástica rítmica: Brasil conquista prata inédita em Mundial

- Foto: Ivan Carvalho / CBG

O conjunto brasileiro de ginástica rítmica fez história neste sábado, 23, ao garantir, pela primeira vez, a medalha de prata no Mundial da modalidade. A conquista veio na prova geral, disputada na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

O time somou 55.250 pontos, ficando atrás apenas do Japão, que alcançou 55.550. A Espanha completou o pódio, com 54.750 pontos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A equie foi formada por:

Duda Arakaki

Nicole Pircio

Sofia Madeira

Mariana Gonçalves

Maria Paula Caminha

Apresentação

Na apresentação de 3 arcos e 2 bolas, ao som da clássica música “Evidências”, as brasileiras receberam 27.850 pontos e emocionaram o público presente. Na sequência, voltaram ao tablado com uma série de cinco fitas, marcada por elementos da cultura brasileira, que rendeu 27.400 pontos.

A treinadora Camila Ferezin celebrou o resultado histórico: “Foi a chance da nossa vida. Deus é maravilhoso e nos permitiu viver esse sonho em casa, diante da torcida, da família e com o time no mais alto nível. Com muito trabalho, conseguimos essa medalha.”

A capitã da seleção, Duda Arakaki, também destacou a superação: “Sempre enfrentamos os momentos difíceis com trabalho, e agora não seria diferente. Lutamos por medalhas em Copas do Mundo e Mundiais, e hoje ela chegou.”

Finais por aparelho

Com a prata, o Brasil assegurou também vaga nas finais por aparelho, que serão disputadas neste domingo, 24. O conjunto volta à arena às 12h50 (série das cinco fitas) e às 15h50 (série mista), pelo horário de Brasília.