Contenção de terreno do Mercado Livre desaba em Simões Filho

Parte da estrutura de uma obra de contenção, cedeu em um terreno no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

A prefeitura local informou que o terreno pertence a um centro de distribuição do Mercado Livre, sendo que a construtora responsável seria a 'Consul Engenharia'.

A reportagem não conseguiu contato com a empresa responsável pela obra.

Em nota, a Prefeitura de Simões Filho informou que tomou conhecimento do episódio pelas Redes Sociais, e esclarece que o fato ocorreu dentro de uma propriedade privada, onde estão em andamento as obras do Mercado Livre.



A gestão municipal ressalta ainda, que a responsabilidade pela manutenção, segurança, bem como a execução das intervenções, cabem exclusivamente a empresa responsável pela construção.