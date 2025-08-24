SIMÕES FILHO
Contenção de terreno do Mercado Livre desaba em Simões Filho
Parte da contenção de obra realizada pela 'Consul Engenharia' não suportou e cedeu em terreno particular
Por Rodrigo Tardio
Parte da estrutura de uma obra de contenção, cedeu em um terreno no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.
A prefeitura local informou que o terreno pertence a um centro de distribuição do Mercado Livre, sendo que a construtora responsável seria a 'Consul Engenharia'.
A reportagem não conseguiu contato com a empresa responsável pela obra.
Em nota, a Prefeitura de Simões Filho informou que tomou conhecimento do episódio pelas Redes Sociais, e esclarece que o fato ocorreu dentro de uma propriedade privada, onde estão em andamento as obras do Mercado Livre.
A gestão municipal ressalta ainda, que a responsabilidade pela manutenção, segurança, bem como a execução das intervenções, cabem exclusivamente a empresa responsável pela construção.
