AVANÇO DO MAR

Muro subterrâneo começa a ser construído em orla turística

A estrutura será feita de concreto armado com mais de dois metros de profundidade

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/08/2025 - 13:37 h
Imagem ilustrativa da imagem Muro subterrâneo começa a ser construído em orla turística
-

Um muro subterrâneo de aproximadamente 6 km começou a ser implantado na Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. A estrutura, feita de concreto armado com mais de dois metros de profundidade, tem como objetivo proteger a orla da maré alta e reduzir os impactos da erosão.

O primeiro trecho, com 1,5 km, está em execução desde o início do mês. Ele se estende da Rua 3920 até o molhe da Barra Sul, área turística que abriga mirantes e passarela para pedestres. No total, a obra será dividida em 24 segmentos ao longo da praia. O orçamento giram em torno de R$ 31 milhões.

Projeto de urbanização

A intervenção faz parte do projeto de reurbanização da orla, que prevê também:

  • construção de galerias subterrâneas;
  • ampliação do calçadão;
  • áreas de lazer;
  • iluminação;
  • novos espaços para exercícios físicos

As melhorias serão feitas de forma gradual em todo o trecho de seis quilômetros.

Projeto autorizado

Após o alargamento da faixa de areia em 2021, quando a praia ganhou 70 metros de largura, surgiram poças durante as marés altas, lembrando piscinas naturais. O novo muro funcionará como barreira costeira para evitar esse tipo de acúmulo de água.

O projeto foi autorizado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Apesar das obras já estarem em andamento, ainda não há prazo definido para a conclusão.

