AVANÇO DO MAR
Muro subterrâneo começa a ser construído em orla turística
A estrutura será feita de concreto armado com mais de dois metros de profundidade
Por Leilane Teixeira
Um muro subterrâneo de aproximadamente 6 km começou a ser implantado na Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. A estrutura, feita de concreto armado com mais de dois metros de profundidade, tem como objetivo proteger a orla da maré alta e reduzir os impactos da erosão.
O primeiro trecho, com 1,5 km, está em execução desde o início do mês. Ele se estende da Rua 3920 até o molhe da Barra Sul, área turística que abriga mirantes e passarela para pedestres. No total, a obra será dividida em 24 segmentos ao longo da praia. O orçamento giram em torno de R$ 31 milhões.
Projeto de urbanização
A intervenção faz parte do projeto de reurbanização da orla, que prevê também:
- construção de galerias subterrâneas;
- ampliação do calçadão;
- áreas de lazer;
- iluminação;
- novos espaços para exercícios físicos
As melhorias serão feitas de forma gradual em todo o trecho de seis quilômetros.
Projeto autorizado
Após o alargamento da faixa de areia em 2021, quando a praia ganhou 70 metros de largura, surgiram poças durante as marés altas, lembrando piscinas naturais. O novo muro funcionará como barreira costeira para evitar esse tipo de acúmulo de água.
O projeto foi autorizado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) e pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Apesar das obras já estarem em andamento, ainda não há prazo definido para a conclusão.
