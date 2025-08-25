Homem resgata duas pessoas de carro em chamas após colisão na Bahia

Acidente foi registrado na rodovia BA-046 - Foto: Reprodução

Um grave acidente foi registrado na rodovia BA-046, no trecho entre Itaberaba e Iaçu, na Chapada Diamantina, na manhã de sábado, 23. Um homem que passava pelo local contou ter retirado duas pessoas de um dos veículos antes da chegada do resgate.

Segundo informações preliminares, a colisão aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem malsucedida, resultando em um choque frontal entre dois carros. De acordo com o Blog do Valente, um dos veículos pegou fogo com a força do impacto e foi totalmente consumido pelas chamas, assustando motoristas que passavam pela rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Estadual chegaram rapidamente ao local para prestar socorro às vítimas, enquanto o Corpo de Bombeiros atuou no combate ao incêndio.