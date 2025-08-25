Menu
BAHIA
BAHIA

Veado silvestre atacado por cães é resgatado na Chapada Diamantina

Animal foi encontrado em estado grave

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 7:18 h
Animal precisou de atendimento emergencial
Animal precisou de atendimento emergencial

Um veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) foi encontrado em estado grave por moradores do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, e resgatado por uma força-tarefa de voluntários e profissionais de saúde animal. O animal apresentava várias lesões compatíveis com ataque de cães, o que exigiu atendimento emergencial para preservar sua vida.

A operação contou com o apoio da Brigada Voluntária do Vale do Capão (BV-VC), da CIPPA Lençóis e de veterinários da Clínica Pet do Vale. No local, a equipe realizou os primeiros socorros e estabilizou o animal.

Em seguida, o veado foi encaminhado para a clínica, onde recebeu monitoramento, fluidoterapia e limpeza das feridas. A médica-veterinária Morgana Andrade, responsável técnica, ressaltou ao Portal Vale do Capão, que a rapidez no atendimento foi essencial para aumentar as chances de recuperação.

Com suporte da CIPPA Lençóis, o veado foi transferido para o CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres), em Cruz das Almas, onde seguirá em tratamento especializado até estar apto para possível reintegração à natureza.

Tags:

Animal silvestre chapada diamantina resgate

Ver todas

