Mortes em Ilhéus: suspeito de envolvimento em triplo homicídio é preso

Crime brutal abalou um dos destinos turísticos mais conhecidos da Bahia

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta segunda-feira, 25, um homem acusado de envolvimento na morte de três mulheres em Ilhéus, no sul do estado no último dia 15 de agosto. O triplo homicídio, que teve grande repercussão no município turístico, segue sob investigação do Núcleo de Homicídios, que montou uma força-tarefa para identificar todos os responsáveis. O preso também é investigado por crimes ligados ao tráfico de drogas.

As vítimas foram atacadas no dia 15 de agosto. Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, e a professora Alexsandra Oliveira Suzart, 45, saíram de casa para passear com um cachorro na Praia dos Milionários, mas não voltaram. No dia seguinte, seus corpos foram encontrados em uma área de vegetação próxima ao mar, por jovens da igreja frequentada por duas delas. O animal foi localizado vivo, amarrado a uma árvore.

Dinâmica do crime

Os laudos iniciais indicam que todas sofreram ferimentos semelhantes, principalmente na região do pescoço, provocados por facadas e cortes de vidro. A polícia avalia que a brutalidade dos golpes sugere a ação de um mesmo agressor, mas não descarta a participação de mais de uma pessoa. Apesar da violência, a linha de latrocínio foi descartada, já que as vítimas não tiveram pertences roubados. Não há sinais de violência sexual.

As câmeras de segurança da região, 15 ao todo, apresentaram falhas por conta de pontos cegos e não captaram a ação criminosa. Essa ausência de imagens diretas é hoje um dos principais obstáculos para os investigadores.

Caminho da investigação

Quatro pessoas já foram interrogadas e submetidas a exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Foram realizadas coletas de DNA, confrontos de digitais e análises de lesões, mas os resultados ainda não foram concluídos. Segundo a polícia, esses laudos serão fundamentais para confirmar a autoria do crime.

Quem eram as vítimas

Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos – professora da rede municipal

Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos – professora da rede municipal

Mariana Bastos da Silva, 20 anos – filha de Maria Helena e universitária

Maria Helena e Alexsandra eram amigas próximas e atuavam no Centro de Referência à Inclusão de Ilhéus como profissionais de apoio especializado. Colegas de trabalho relatam que as duas eram queridas por alunos e familiares. As três moravam em condomínios localizados a poucos metros da Praia dos Milionários, último local onde foram vistas.

Repercussão

A tragédia causou forte impacto na cidade. A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) decretou luto de três dias e afirmou que acompanhará de perto o andamento da investigação. A Prefeitura também divulgou nota destacando a importância das servidoras para a educação municipal e manifestando solidariedade às famílias.