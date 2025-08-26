Grupo suspeito de crimes contra empresas é desarticulado na Bahia

Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão - Foto: Marcela Correia/Ascom PCBA

Uma organização criminosa responsável por roubos a empresas é alvo da Operação Fio Condutor, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira, 26. O grupo é investigado por crimes patrimoniais na BR-324, no Polo Industrial de Camaçari e nas imediações do aeroporto de Salvador.

Durante a ação, estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão, resultantes das investigações conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador).

A operação conta com atuação de 60 policiais civis e com o apoio dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Policia Interestadual (Polinter), as Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), de Operações e Recursos Especiais (Core), além do Departamento de Polícia Técnica (DPT).