Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO FIO CONDUTOR

Grupo suspeito de crimes contra empresas é desarticulado na Bahia

A operação conta com atuação de 60 policiais civis

Redação

Por Redação

26/08/2025 - 7:12 h
Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão
Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão -

Uma organização criminosa responsável por roubos a empresas é alvo da Operação Fio Condutor, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta terça-feira, 26. O grupo é investigado por crimes patrimoniais na BR-324, no Polo Industrial de Camaçari e nas imediações do aeroporto de Salvador.

Durante a ação, estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão, resultantes das investigações conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Suspeito de triplo homicídio em Ilhéus confessa quarto assassinato
Mala misteriosa em rua de Salvador mobiliza esquadrão antibomba
Mortes em Ilhéus: suspeito de envolvimento em triplo homicídio é preso

A operação conta com atuação de 60 policiais civis e com o apoio dos Departamentos de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Policia Interestadual (Polinter), as Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), de Operações e Recursos Especiais (Core), além do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

organização criminosa Polícia Civil da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão
Play

Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão
Play

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão
Play

Estufas com maconha são descobertas em apartamento no Rio Vermelho

Estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão
Play

Autor de feminicídio contra ex-esposa é preso em Feira de Santana

x