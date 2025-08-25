Mala misteriosa em rua de Salvador mobiliza esquadrão antibomba

Esquadrão anti-bomba mobilizado - Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

Uma ocorrência assustou moradores do Bairro do Itaigara na tarde desta segunda-feira, 25. Uma mala abandonada na Rua Hermann Neeser levou a Polícia Militar a acionar o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), devido à possibilidade de se tratar de um artefato explosivo.

Esquadrão antibomba age com cautela

O Esquadrão Anti-bomba rapidamente isolou a área e iniciou o manuseio da mala com trajes anti-fragmentação, avaliando se se tratava apenas de um objeto esquecido ou de uma ameaça real.

Durante o procedimento, os policiais utilizaram equipamentos como braços robóticos e raio-X para garantir a segurança da operação.

Após momentos de tensão, foi constatado que a mala estava vazia, sem qualquer tipo de explosivo ou material que representasse risco à sociedade ou aos policiais.

Mala suspeita estava vazia | Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

Entrevista com o BOPE

Tenente Martins, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar da Bahia, detalhou a ação:

"Esse é um material suspeito, acionado através do CPME e do comandante do BOPE, Major BoaVentura. A companhia ante-bomba identificou o objeto como realmente suspeito. Fizemos o raio-X e identificamos que não havia nenhum material explosivo, nem qualquer elemento que pudesse trazer risco à sociedade ou à Polícia Militar presente no local para atender a ocorrência. Após a identificação, retiramos o objeto do local e procedemos à abertura."

"Identificamos que se tratava apenas de uma mala vazia, apenas um objeto suspeito, que agora está seguro. A sociedade pode trafegar pela rua com tranquilidade."

"Pelo estado do material dentro da mala, percebe-se que é uma mala velha. Obviamente, deve ter sido descartada e deixada ali. Também não há indícios de que o local fosse alvo de qualquer ameaça. Portanto, tratava-se apenas de material descartado. Iremos separar o material, coletá-lo, levar para o batalhão e, em seguida, enviar para a polícia técnica para perícia."

O militar também explicou os procedimentos e os equipamentos utilizados pelos policiais. Ele destacou a importância do traje anti-fragmentação, que protege os agentes durante a manipulação de objetos potencialmente perigosos:



"O equipamento que usamos inclui um traje anti-fragmentação, um traje canadense que nos protege de uma possível explosão. Trabalhamos também com um braço robótico, que nos mantém a cerca de 3 metros do material suspeito, aumentando a segurança. O raio-X nos permite avaliar o objeto e determinar as ações necessárias diante de um item suspeito. Dessa forma, o raio-X elimina dúvidas sobre a presença de artefatos explosivos."

Tranquilidade retornou ao bairro

Com a confirmação de que a mala estava vazia, os moradores puderam circular normalmente pela rua, sem risco aparente. A Polícia Militar reforça a importância de acionar os órgãos competentes sempre que houver objetos suspeitos, garantindo a segurança de todos.