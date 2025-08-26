Homem que confessou triplo homicídio disse que agiu sob efeito de drogas

Justiça converteu a prisão em flagrante do suspeito em preventiva - Foto: Reprodução / TV Bahia

O homem que admitiu ter assassinado três mulheres em Ilhéus, no sul da Bahia, afirmou em depoimento à Polícia Civil que cometeu os crimes sozinho, durante uma tentativa de assalto sob efeito de drogas. Ele relatou que utilizou uma faca para atacar as vítimas e depois enterrou a arma nas proximidades do local onde os corpos foram encontrados.

As vítimas foram atacadas no dia 15 de agosto. Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, e a professora Alexsandra Oliveira Suzart, 45, saíram de casa para passear com um cachorro na Praia dos Milionários, mas não voltaram. No dia seguinte, seus corpos foram encontrados em uma área de vegetação próxima ao mar, por jovens da igreja frequentada por duas delas. O animal foi localizado vivo, amarrado a uma árvore.

Confissão

Identificado como Thierry Lima da Silva, o suspeito foi preso inicialmente por tráfico de drogas. Durante a audiência de custódia realizada na segunda-feira, 25, acabou confessando o triplo homicídio, ocorrido no dia 15 de agosto. Diante da gravidade das declarações e do risco de reincidência, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Segundo o interrogatório obtido pelo g1, Thierry contou que abordou uma das mulheres com a intenção de roubar, arrastando-a pelo braço enquanto portava a faca. Ainda de acordo com o depoimento, as outras duas vítimas teriam tentado intervir e também foram atacadas. O homem disse estar sob efeito de drogas e que roubou cerca de R$ 30.

Ele acrescentou que, no momento do crime, havia uma festa e um jogo de futebol acontecendo por perto, circunstâncias que, segundo ele, evitaram que a ação fosse notada. Após o ataque, afirmou ter ido até o bairro Pontal, onde dormiu em uma praça, além de queimar a bermuda manchada de sangue.

Sobre o cachorro que estava com as vítimas, Thierry declarou que prendeu o animal em um coqueiro, próximo à cena do crime, porque não tinha interesse em levá-lo consigo.

Contradições no depoimento

Apesar de ter detalhado a forma como teria atacado as três mulheres durante uma tentativa de roubo, o investigado entrou em contradição em alguns pontos do interrogatório.

A Polícia Civil prossegue colhendo provas e realizando diligências para confirmar ou refutar a versão apresentada por ele.

Thierry acumula passagens anteriores por dano, ameaça, furto, lesão corporal, violência doméstica e vias de fato, cometidos desde a adolescência.

Investigações em andamento

As apurações contam com apoio de diferentes departamentos da Polícia Civil e incluem a análise de imagens de câmeras de segurança, laudos periciais, exames de DNA e confronto de digitais. Mais de uma dezena de depoimentos já foi prestada à polícia.

A corporação reforça que a colaboração da população é fundamental para o avanço das investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.