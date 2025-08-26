Dois homens e uma mulher são mortos no Jardim Santo Inácio

Metralhadoras, pistola e porções de drogas foram apreendidas - Foto: ASCOM/PMBA

Três pessoas, dois homens e uma mulher, morreram na madrugada desta terça-feira, 26, no bairro Jardim Santo Inácio, em Salvador, durante um confronto com o Batalhão de Operações Especiais Polícia Militar da Bahia (Bope).

De acordo com a PM, a guarnição realizava patrulhamento quando avistou um veículo em atitude suspeita realizando manobras irregulares. Ao tentar abordá-lo, os ocupantes efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram a agressão.

Os suspeitos foram atingidos e levados imediatamente ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiram aos ferimentos.

Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu duas submetralhadoras (calibres .40 e 9mm), uma pistola 9mm, 71 munições de diversos calibres, 436 porções de cocaína, 52 trouxas de maconha e dinheiro em espécie. Todo o material foi apresentado à autoridade competente para as medidas cabíveis.

Guias de perícia e necropsia foram expedidas pela DHM.

