Preço de carro usado despenca na Bahia e anima consumidores de Salvador
Desvalorização cresce nos últimos dois meses no estado, aponta dados de uma plataforma de venda de veículos
Por Jair Mendonça Jr
Comprar um carro usado ficou mais fácil na Bahia em meio a uma desvalorização registrada por dois meses consecutivos em junho e julho. Mais do que a queda nos preços, outros atrativos, como isenção de IPVA e impostos estão sendo ofertados.
Um levantamento feito pela Webmotors constatou que os indicadores do levantamento apontam que a categoria registrou índice de -0,826% no mês, ampliando sua retração no estado em -0,331 ponto percentual em relação a junho, quando o recuo havia sido de -0,495%.
A depreciação identificada na Bahia foi maior quando comparada com a média do país. De acordo com os dados nacionais do Índice Webmotors, a categoria alcançou em julho desvalorização de -0,418%, considerando a média de usados em todo o Brasil.
Ainda estamos dando IPVA e transferência pagos e tanque de combustível cheio
"A oscilação de preços observada em julho na Bahia abre espaço para o comprador encontrar usados em condições mais competitivas. Ao mesmo tempo, a maior disponibilidade desses modelos no mercado amplia a possibilidade de negociação, pressionando levemente os preços para baixo", analisa Mariana Perez, CPO da Webmotors.
Em Salvador
A equipe de reportagem do Portal A TARDE ouviu empresários e consumidores para saber se, na prática, houve redução. A maioria dos entrevistados afirmaram que o valor final do veículo usado caiu nos últimos meses.
O técnico de rastreamento, Virgílio Silva, que está pesquisando desde o início do ano preços de veículos, comemora a redução e disse que o veículo que estava procurando, modelo Tucson, baixou R$ 2 mil .
“Logo no início do ano, fiz uma pesquisa em algumas lojas e ele (Tucson) custava R$ 74 mil, depois de dois meses, foi para R$ 72 mil”, afirma Virgílio.
O advogado Robson Perrucho é um dos contemplados com essa redução. O veículo que está prestes a comprar, um Mitsubishi, modelo ASX completo, ano 2018, à venda na Plaza Veículos, localizada na avenida Heitor Dias, que há dois meses era R$ 86.900, hoje está por R$ 83.900.
O proprietário da Plaza Veículos, Vagner Silva, disse que, além do preço ter baixado, ofereceu outras comodidades a Robson.“Ainda estamos dando IPVA e transferência pagos e tanque de combustível cheio”.
O advogado mostrou interesse pela oferta e disse que ia fechar negócio. “Tenho pesquisado bastante e acho que vou fechar negócio. O preço está muito bom”, comemora Robson Perrucho.
Já o empresário Edilberto Gonçalves, proprietário da Beto Multimarcas, também na avenida Heitor Dias, disse que além dos preços terem baixado, está difícil encontrar carro para comprar e revender.
“Sim, houve uma redução nos preços e agora a gente não encontra nem carro para comprar. Tem cliente, mas não tem carro”, afirma o empresário.
O casal e proprietários da M.E Veículos, Carolina Lopes e Igor Moreira, no entanto, afirmam não terem sentido essa redução. “Pelo menos, aqui na loja, não tivemos redução, porque não compramos com valor reduzido”, explica o casal.
Financiamento de veículos em alta na Bahia
Em julho, a Bahia foi responsável pelo financiamento de 27,3 mil veículos, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número representa alta de 13,4% em relação ao mesmo período de 2024. No comparativo com junho deste ano, o aumento foi de 22,4%.
No segmento de autos leves, verificou-se um crescimento de 4,5% entre julho de 2025 e o mesmo período do ano passado, e de 26,8% comparado ao mês de junho deste ano.
Em financiamento de motos, foi registrada alta de 33,6% na comparação com julho de 2024 e de 16,9% em relação a junho de 2025. O número de financiamento de veículos pesados no Estado subiu 0,4% em julho, em base anual, e 16,8% frente ao mês passado.
