Preço de carro usado despenca na Bahia e anima consumidores de Salvador

Feirão de seminovos que aconteceu em Salvador no início do mês - Foto: Reprodução / Assoveba

Comprar um carro usado ficou mais fácil na Bahia em meio a uma desvalorização registrada por dois meses consecutivos em junho e julho. Mais do que a queda nos preços, outros atrativos, como isenção de IPVA e impostos estão sendo ofertados.

Um levantamento feito pela Webmotors constatou que os indicadores do levantamento apontam que a categoria registrou índice de -0,826% no mês, ampliando sua retração no estado em -0,331 ponto percentual em relação a junho, quando o recuo havia sido de -0,495%.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A depreciação identificada na Bahia foi maior quando comparada com a média do país. De acordo com os dados nacionais do Índice Webmotors, a categoria alcançou em julho desvalorização de -0,418%, considerando a média de usados em todo o Brasil.

Ainda estamos dando IPVA e transferência pagos e tanque de combustível cheio Vagner Silva - Proprietário da Plaza Veículos

"A oscilação de preços observada em julho na Bahia abre espaço para o comprador encontrar usados em condições mais competitivas. Ao mesmo tempo, a maior disponibilidade desses modelos no mercado amplia a possibilidade de negociação, pressionando levemente os preços para baixo", analisa Mariana Perez, CPO da Webmotors.

Em Salvador

A equipe de reportagem do Portal A TARDE ouviu empresários e consumidores para saber se, na prática, houve redução. A maioria dos entrevistados afirmaram que o valor final do veículo usado caiu nos últimos meses.

O técnico de rastreamento, Virgílio Silva, que está pesquisando desde o início do ano preços de veículos, comemora a redução e disse que o veículo que estava procurando, modelo Tucson, baixou R$ 2 mil .

“Logo no início do ano, fiz uma pesquisa em algumas lojas e ele (Tucson) custava R$ 74 mil, depois de dois meses, foi para R$ 72 mil”, afirma Virgílio.

Virgílio Silva disse ter percebido redução no valor do carro usado | Foto: Foto | Jair Mendonça Jr

O advogado Robson Perrucho é um dos contemplados com essa redução. O veículo que está prestes a comprar, um Mitsubishi, modelo ASX completo, ano 2018, à venda na Plaza Veículos, localizada na avenida Heitor Dias, que há dois meses era R$ 86.900, hoje está por R$ 83.900.

Mitsubishi, modelo ASX completo que há dois meses era R$ 86.900, hoje está por R$ 83.900 | Foto: Foto | Jair Mendonça Jr

O proprietário da Plaza Veículos, Vagner Silva, disse que, além do preço ter baixado, ofereceu outras comodidades a Robson.“Ainda estamos dando IPVA e transferência pagos e tanque de combustível cheio”.

O advogado mostrou interesse pela oferta e disse que ia fechar negócio. “Tenho pesquisado bastante e acho que vou fechar negócio. O preço está muito bom”, comemora Robson Perrucho.

Vagner Silva, proprietário da Plaza Veículos | Foto: Foto | Jair Mendonça Jr

Já o empresário Edilberto Gonçalves, proprietário da Beto Multimarcas, também na avenida Heitor Dias, disse que além dos preços terem baixado, está difícil encontrar carro para comprar e revender.

“Sim, houve uma redução nos preços e agora a gente não encontra nem carro para comprar. Tem cliente, mas não tem carro”, afirma o empresário.

Edilberto Gonçalves, proprietário da Beto Multimarcas | Foto: Jair Mendonça Jr

O casal e proprietários da M.E Veículos, Carolina Lopes e Igor Moreira, no entanto, afirmam não terem sentido essa redução. “Pelo menos, aqui na loja, não tivemos redução, porque não compramos com valor reduzido”, explica o casal.

Casal e proprietários da M.E Veículos, Carolina Lopes e Igor Moreira | Foto: Jair Mendonça Jr

Financiamento de veículos em alta na Bahia

Em julho, a Bahia foi responsável pelo financiamento de 27,3 mil veículos, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número representa alta de 13,4% em relação ao mesmo período de 2024. No comparativo com junho deste ano, o aumento foi de 22,4%.

No segmento de autos leves, verificou-se um crescimento de 4,5% entre julho de 2025 e o mesmo período do ano passado, e de 26,8% comparado ao mês de junho deste ano.

Em financiamento de motos, foi registrada alta de 33,6% na comparação com julho de 2024 e de 16,9% em relação a junho de 2025. O número de financiamento de veículos pesados no Estado subiu 0,4% em julho, em base anual, e 16,8% frente ao mês passado.